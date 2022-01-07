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جوائز سباقات الهجن في مهرجان المؤسس الأعلى عالمياً.. بـ 88 مليون ريال

يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، جوائز مالية تُعد الأعلى عالمياً في عالم سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة 219 شوطًا، حيث يحصل الأول في كل شوط من الأشواط العامة على 150 ألف ريال، وأما في أشواط الرموز فيحصل الأول على مبلغ وقدره 700 ألف ريال لفئة البكار، و500 ألف لفئة القعدان.

وفي أشواط الزمول والحيل الرموز الختامية، يحصل الأول على جائزة قدرها 3 ملايين ريال، والثاني على مليون ريال والثالث على 500 ألف ريال.

وفي شوط الزول المفتوح والعام، يحصل الفائز الأول على مليون ونصف المليون، فيما يحصل الثاني على 700 ألف ريال.

ويعمل مهرجان المؤسس على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

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جوائز سباقات الهجن في مهرجان المؤسس الأعلى عالمياً.. بـ 88 مليون ريال
سبق

خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، جوائز مالية تُعد الأعلى عالمياً في عالم سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة 219 شوطًا، حيث يحصل الأول في كل شوط من الأشواط العامة على 150 ألف ريال، وأما في أشواط الرموز فيحصل الأول على مبلغ وقدره 700 ألف ريال لفئة البكار، و500 ألف لفئة القعدان.

وفي أشواط الزمول والحيل الرموز الختامية، يحصل الأول على جائزة قدرها 3 ملايين ريال، والثاني على مليون ريال والثالث على 500 ألف ريال.

وفي شوط الزول المفتوح والعام، يحصل الفائز الأول على مليون ونصف المليون، فيما يحصل الثاني على 700 ألف ريال.

ويعمل مهرجان المؤسس على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
03:54 PM

جوائز سباقات الهجن في مهرجان المؤسس الأعلى عالمياً.. بـ 88 مليون ريال

يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خصصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، جوائز مالية تُعد الأعلى عالمياً في عالم سباقات الهجن، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 88 مليون ريال، يتنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة 219 شوطًا، حيث يحصل الأول في كل شوط من الأشواط العامة على 150 ألف ريال، وأما في أشواط الرموز فيحصل الأول على مبلغ وقدره 700 ألف ريال لفئة البكار، و500 ألف لفئة القعدان.

وفي أشواط الزمول والحيل الرموز الختامية، يحصل الأول على جائزة قدرها 3 ملايين ريال، والثاني على مليون ريال والثالث على 500 ألف ريال.

وفي شوط الزول المفتوح والعام، يحصل الفائز الأول على مليون ونصف المليون، فيما يحصل الثاني على 700 ألف ريال.

ويعمل مهرجان المؤسس على تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِل الموروث الوطني، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

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