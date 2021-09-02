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زعيم الأقلية الجمهورية بالشيوخ: لن يكون هناك أي جلسة لعزل "بايدن"

"ماكونيل": الطريقة التي يتم بها ذلك في هذا البلد هي صناديق الاقتراع

رد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل على الدعوات الجمهورية لعزل الرئيس جو بايدن عقب الانسحاب من أفغانستان، قائلاً إنه لن يكون هناك أي جلسة لعزله.

وتفصيلاً، اعتبر ماكونيل أن "الجهد الذي سيُبذل لعزل بايدن من منصبه لن يجدي"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "الرئيس لن تتم إزاحته من منصبه. أعتقد أن الطريقة التي يتم بها تعديل هذه السلوكيات في هذا البلد هي في صناديق الاقتراع. لن يكون هناك عزل".

وجاءت تعليقات ماكونيل وسط دعوات جمهورية لإقالة بايدن، على الرغم من أن جهودهم محكوم عليها بالفشل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي، وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرًا أن قرار الانسحاب من أفغانستان "لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

الرئيسية/ أخبار العالم

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زعيم الأقلية الجمهورية بالشيوخ: لن يكون هناك أي جلسة لعزل "بايدن"
سبق

رد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل على الدعوات الجمهورية لعزل الرئيس جو بايدن عقب الانسحاب من أفغانستان، قائلاً إنه لن يكون هناك أي جلسة لعزله.

وتفصيلاً، اعتبر ماكونيل أن "الجهد الذي سيُبذل لعزل بايدن من منصبه لن يجدي"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "الرئيس لن تتم إزاحته من منصبه. أعتقد أن الطريقة التي يتم بها تعديل هذه السلوكيات في هذا البلد هي في صناديق الاقتراع. لن يكون هناك عزل".

وجاءت تعليقات ماكونيل وسط دعوات جمهورية لإقالة بايدن، على الرغم من أن جهودهم محكوم عليها بالفشل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي، وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرًا أن قرار الانسحاب من أفغانستان "لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
12:05 AM

زعيم الأقلية الجمهورية بالشيوخ: لن يكون هناك أي جلسة لعزل "بايدن"

"ماكونيل": الطريقة التي يتم بها ذلك في هذا البلد هي صناديق الاقتراع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رد زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل على الدعوات الجمهورية لعزل الرئيس جو بايدن عقب الانسحاب من أفغانستان، قائلاً إنه لن يكون هناك أي جلسة لعزله.

وتفصيلاً، اعتبر ماكونيل أن "الجهد الذي سيُبذل لعزل بايدن من منصبه لن يجدي"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "الرئيس لن تتم إزاحته من منصبه. أعتقد أن الطريقة التي يتم بها تعديل هذه السلوكيات في هذا البلد هي في صناديق الاقتراع. لن يكون هناك عزل".

وجاءت تعليقات ماكونيل وسط دعوات جمهورية لإقالة بايدن، على الرغم من أن جهودهم محكوم عليها بالفشل في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء أن القوات الأمريكية أنهت إجلاء جميع أفرادها عن أفغانستان عبر مطار كابل الدولي، وانتقلت السيطرة على المطار إلى "طالبان".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك، معتبرًا أن قرار الانسحاب من أفغانستان "لا يتعلق فقط بالبلد المذكور، بل بإنهاء حقبة من العمليات العسكرية الكبرى".

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