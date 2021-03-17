مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري
تسلمت 350 ألف مصل من "سينوفارم"
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.
وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".
مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-03-17
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.
وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
02:35 PM
مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري
أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.
وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".