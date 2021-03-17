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مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري

تسلمت 350 ألف مصل من "سينوفارم"

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.

وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

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مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري
سبق

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.

وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
02:35 PM

مصر تتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا نهاية الشهر الجاري

تسلمت 350 ألف مصل من "سينوفارم"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتلقى 5 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بحلول 30 مارس الجاري، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى من اللقاح نفسه في مايو المقبل.

وبينت أن مصر حصلت أيضاً على 350 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، وفقاً لـ"فرانس 24".

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