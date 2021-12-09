هكذا فعل الأسبان بفندق "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية... انتقام بأمر المحكمة

يملك العديد من الفنادق الفاخرة

عقب فوزه الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته وتسجيله ثنائية في انتصار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تلقى اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قرار محكمة برشلونة بالأمر بهدم فندقه بسبب مخالفته لمعايير البناء في المدينة الإسبانية الأولى سياحيًا.

ويحمل الفندق اسم "ميم سيتجس"، وهو في الضاحية التي يقع فيها منزل ميسي وقام اللاعب "ليو" ميسي والذي يعتبر من المستثمرين في الفنادق في إسبانيا، وهو الذي يمتلك الفنادق في جزيرتي مايوركا وإيبرزا واستثمر نحو 26 مليون جنيه إسترليني في هذا الفندق في مدينة برشلونة.

تذكر السلطات الإسبانية أنها رصدت العديد من المخالفات في الفندق، منها أنه يحتوي على خزانات كبيرة الحجم تجمع المياه غير النظيفة الواردة من الحمامات وتصفيها لتستخدم مرة ثانية في الري وفي دورات المياه.