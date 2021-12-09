النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 72 خلال الـ24 ساعة الماضية

هكذا فعل الأسبان بفندق "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية... انتقام بأمر المحكمة

يملك العديد من الفنادق الفاخرة

عقب فوزه الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته وتسجيله ثنائية في انتصار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تلقى اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قرار محكمة برشلونة بالأمر بهدم فندقه بسبب مخالفته لمعايير البناء في المدينة الإسبانية الأولى سياحيًا.

ويحمل الفندق اسم "ميم سيتجس"، وهو في الضاحية التي يقع فيها منزل ميسي وقام اللاعب "ليو" ميسي والذي يعتبر من المستثمرين في الفنادق في إسبانيا، وهو الذي يمتلك الفنادق في جزيرتي مايوركا وإيبرزا واستثمر نحو 26 مليون جنيه إسترليني في هذا الفندق في مدينة برشلونة.

تذكر السلطات الإسبانية أنها رصدت العديد من المخالفات في الفندق، منها أنه يحتوي على خزانات كبيرة الحجم تجمع المياه غير النظيفة الواردة من الحمامات وتصفيها لتستخدم مرة ثانية في الري وفي دورات المياه.

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

اعلان
هكذا فعل الأسبان بفندق "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية... انتقام بأمر المحكمة
سبق

عقب فوزه الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته وتسجيله ثنائية في انتصار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تلقى اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قرار محكمة برشلونة بالأمر بهدم فندقه بسبب مخالفته لمعايير البناء في المدينة الإسبانية الأولى سياحيًا.

ويحمل الفندق اسم "ميم سيتجس"، وهو في الضاحية التي يقع فيها منزل ميسي وقام اللاعب "ليو" ميسي والذي يعتبر من المستثمرين في الفنادق في إسبانيا، وهو الذي يمتلك الفنادق في جزيرتي مايوركا وإيبرزا واستثمر نحو 26 مليون جنيه إسترليني في هذا الفندق في مدينة برشلونة.

تذكر السلطات الإسبانية أنها رصدت العديد من المخالفات في الفندق، منها أنه يحتوي على خزانات كبيرة الحجم تجمع المياه غير النظيفة الواردة من الحمامات وتصفيها لتستخدم مرة ثانية في الري وفي دورات المياه.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
03:44 PM

هكذا فعل الأسبان بفندق "ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية... انتقام بأمر المحكمة

يملك العديد من الفنادق الفاخرة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,705

عقب فوزه الأسبوع الماضي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته وتسجيله ثنائية في انتصار باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، تلقى اللاعب الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي قرار محكمة برشلونة بالأمر بهدم فندقه بسبب مخالفته لمعايير البناء في المدينة الإسبانية الأولى سياحيًا.

ويحمل الفندق اسم "ميم سيتجس"، وهو في الضاحية التي يقع فيها منزل ميسي وقام اللاعب "ليو" ميسي والذي يعتبر من المستثمرين في الفنادق في إسبانيا، وهو الذي يمتلك الفنادق في جزيرتي مايوركا وإيبرزا واستثمر نحو 26 مليون جنيه إسترليني في هذا الفندق في مدينة برشلونة.

تذكر السلطات الإسبانية أنها رصدت العديد من المخالفات في الفندق، منها أنه يحتوي على خزانات كبيرة الحجم تجمع المياه غير النظيفة الواردة من الحمامات وتصفيها لتستخدم مرة ثانية في الري وفي دورات المياه.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,633
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,370
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة