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مرصد الإفتاء المصري يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ"داعش"

يحاول العودة للمشهد من جديد بعد مقتل زعيمه

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي وانتشارها بصورة ملحوظة خلال المدة الأخيرة، في إطار محاولات التنظيم الإرهابي للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيمه.
ونبه المرصد -في بيان له اليوم- من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية في مالي في كيان واحد؛ حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطراً.
وأوضح أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجدداً، وإثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.
ودعا المرصد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول كافة، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الصُّعد، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل الجهود كافة من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

الإفتاء المصري تنظيم داعش الإرهابي

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مرصد الإفتاء المصري يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ"داعش"
سبق

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي وانتشارها بصورة ملحوظة خلال المدة الأخيرة، في إطار محاولات التنظيم الإرهابي للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيمه.
ونبه المرصد -في بيان له اليوم- من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية في مالي في كيان واحد؛ حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطراً.
وأوضح أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجدداً، وإثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.
ودعا المرصد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول كافة، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الصُّعد، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل الجهود كافة من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
06:52 PM

مرصد الإفتاء المصري يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية لـ"داعش"

يحاول العودة للمشهد من جديد بعد مقتل زعيمه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من تصاعد العمليات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم "داعش" الإرهابي وانتشارها بصورة ملحوظة خلال المدة الأخيرة، في إطار محاولات التنظيم الإرهابي للعودة إلى المشهد من جديد بعد مقتل زعيمه.
ونبه المرصد -في بيان له اليوم- من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية في مالي في كيان واحد؛ حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة وخطراً.
وأوضح أن تنظيم "داعش" الإرهابى يسعى بكل قوة خلال المرحلة الراهنة لشن عمليات إرهابية أكثر دموية للعودة إلى المشهد مجدداً، وإثبات قدرته على ارتكاب جرائمه الدموية خاصة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي.
ودعا المرصد إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول كافة، ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على جميع الصُّعد، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل الجهود كافة من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.

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