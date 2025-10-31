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كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

سجلت الفلبين اليوم، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك يرجع في جانب كبير منه إلى إعادة تصنيف حالات سابقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أنها سجلت 423 وفاة "بكوفيد-19"، متجاوزة العدد المسجل في التاسع من أبريل 401 حالة وفاة.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق كحالات شفاء، أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة اليوم.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت قرابة 2.8 مليون إصابة بفيروس كورونا و43044 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس
سبق

سجلت الفلبين اليوم، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك يرجع في جانب كبير منه إلى إعادة تصنيف حالات سابقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أنها سجلت 423 وفاة "بكوفيد-19"، متجاوزة العدد المسجل في التاسع من أبريل 401 حالة وفاة.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق كحالات شفاء، أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة اليوم.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت قرابة 2.8 مليون إصابة بفيروس كورونا و43044 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
05:31 PM
اخر تعديل
31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
12:26 AM

كورونا.. الفلبين تسجل عددًا قياسيًّا من الوفيات اليومية بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الفلبين اليوم، أكبر عدد من الوفيات اليومية بفيروس كورونا؛ وذلك يرجع في جانب كبير منه إلى إعادة تصنيف حالات سابقة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية في بيان، أنها سجلت 423 وفاة "بكوفيد-19"، متجاوزة العدد المسجل في التاسع من أبريل 401 حالة وفاة.

وأضافت أن 373 حالة صُنفت في السابق كحالات شفاء، أعيد تصنيفها وأضيفت إلى حصيلة الوفيات المسجلة اليوم.

الجدير بالذكر أن الفلبين سجلت قرابة 2.8 مليون إصابة بفيروس كورونا و43044 حالة وفاة منذ بدء الجائحة، وهو ثاني أكبر عدد من الإصابات والوفيات في دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,847
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,863
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,046
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,126

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