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التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.

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التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء
سبق

يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:56 AM

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
22
28,324

يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.

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