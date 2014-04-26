يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء عبدالله البرقاوي سبق 2021-04-26 يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442 03:56 AM

التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء





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يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق ⁧‫#رؤية_السعودية_2030‬⁩.