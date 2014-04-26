يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق #رؤية_السعودية_2030.
التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء
يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق #رؤية_السعودية_2030.
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التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاءعبدالله البرقاوي سبق 2021-04-26
26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
03:56 AM
التلفزيون الرسمي يعرض مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد مساء الثلاثاء
يعرض التلفزيون السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية عند الساعة 11 من مساء غد الثلاثاء مقابلة خاصة مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق #رؤية_السعودية_2030.
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