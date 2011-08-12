شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)

بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.
شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)
بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.
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شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-12
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:11 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:53 PM
شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)
بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.
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