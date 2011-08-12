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شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)

بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.

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شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)
سبق

بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:11 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
11:53 PM

شاهد .. القمر الصناعي يبثُّ صورًا لمشعر (منى) و(المسجد الحرام)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,463

بثَّ اليوم مركز الاستشعار عن بُعد بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية صورًا، التقطها لمشعر منى والمسجد الحرام بواسطة قمر صناعي كهروضوئي على بُعد 600 كيلومتر.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,752
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,693
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,798

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