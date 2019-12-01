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الليلة.. القناص يودِّع الملاعب بحفل اعتزال

يشاركه نجوم عالميون وسعوديون

يضع الليلة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني حدًّا لمسيرته الكروية التي استمرت قرابة 18 عامًا في الملاعب، وذلك بإقامة حفل اعتزاله بإشراف من هيئة الترفيه، بمشاركة عدد من النجوم العالميين.

ويقام حفل اعتزال المهاجم الملقب بـ"القناص" مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ويجمع بين فريق ياسر القحطاني Y20والهلال، بمشاركة لاعبين عالميين (الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي ديل بييرو). كما يشارك مع فريق ياسر القحطاني كل من (سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي ويلهامسون، الروماني ميريل رادوي، الكوري الجنوبي لي يونغبيو والنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري).

يُشار إلى أن أفضل لاعب في آسيا في عام 2007 حقق 16 بطولة مع الهلال منذ انضمامه إليه عام 2005 حتى تعليقه الحذاء بإعلانه نهاية مسيرته الكروية في إبريل 2018 بعد تحقيقه برفقة فريقه بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2017-18.

وجاءت بطولات القناص مع الهلال على الشكل الآتي:

- 5 بطولات لدوري المحترفين السعودي.

- لقبان لبطولة كأس الملك.

- 7 ألقاب في بطولة كأس ولي العهد.

- لقب كأس السوبر.

- لقب في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن القحطاني بدأ مسيرته الكروية الاحترافية بقميص نادي القادسية السعودي عام 2000، ونظرًا لمستواه المتميز فقد جذب إليه أنظار أندية السعودية الكبرى، مثل الاتحاد والهلال والأهلي، ولكنه في الأخير ارتدى قميص الأزرق منذ موسم 2005، وقضى فترة إعارة لمدة موسم واحد مع نادي العين الإماراتي في 2011/ 12.

كما استمر عطاء القحطاني بقميص منتخب السعودية من 2002 حتى 2013، وخاض بقميص الأخضر 112 مباراة، وسجل 42 هدفًا.

اعتزال ياسر القحطاني الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الليلة.. القناص يودِّع الملاعب بحفل اعتزال
سبق

يضع الليلة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني حدًّا لمسيرته الكروية التي استمرت قرابة 18 عامًا في الملاعب، وذلك بإقامة حفل اعتزاله بإشراف من هيئة الترفيه، بمشاركة عدد من النجوم العالميين.

ويقام حفل اعتزال المهاجم الملقب بـ"القناص" مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ويجمع بين فريق ياسر القحطاني Y20والهلال، بمشاركة لاعبين عالميين (الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي ديل بييرو). كما يشارك مع فريق ياسر القحطاني كل من (سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي ويلهامسون، الروماني ميريل رادوي، الكوري الجنوبي لي يونغبيو والنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري).

يُشار إلى أن أفضل لاعب في آسيا في عام 2007 حقق 16 بطولة مع الهلال منذ انضمامه إليه عام 2005 حتى تعليقه الحذاء بإعلانه نهاية مسيرته الكروية في إبريل 2018 بعد تحقيقه برفقة فريقه بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2017-18.

وجاءت بطولات القناص مع الهلال على الشكل الآتي:

- 5 بطولات لدوري المحترفين السعودي.

- لقبان لبطولة كأس الملك.

- 7 ألقاب في بطولة كأس ولي العهد.

- لقب كأس السوبر.

- لقب في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن القحطاني بدأ مسيرته الكروية الاحترافية بقميص نادي القادسية السعودي عام 2000، ونظرًا لمستواه المتميز فقد جذب إليه أنظار أندية السعودية الكبرى، مثل الاتحاد والهلال والأهلي، ولكنه في الأخير ارتدى قميص الأزرق منذ موسم 2005، وقضى فترة إعارة لمدة موسم واحد مع نادي العين الإماراتي في 2011/ 12.

كما استمر عطاء القحطاني بقميص منتخب السعودية من 2002 حتى 2013، وخاض بقميص الأخضر 112 مباراة، وسجل 42 هدفًا.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
01:53 AM

الليلة.. القناص يودِّع الملاعب بحفل اعتزال

يشاركه نجوم عالميون وسعوديون

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محمود الحمد - الرياض
6
3,037

يضع الليلة نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني حدًّا لمسيرته الكروية التي استمرت قرابة 18 عامًا في الملاعب، وذلك بإقامة حفل اعتزاله بإشراف من هيئة الترفيه، بمشاركة عدد من النجوم العالميين.

ويقام حفل اعتزال المهاجم الملقب بـ"القناص" مساء اليوم على ملعب جامعة الملك سعود، ويجمع بين فريق ياسر القحطاني Y20والهلال، بمشاركة لاعبين عالميين (الهولندي فان بيرسي، الكاميروني صامويل إيتو، الإيطالي فرانشيسكو توتي، الإيطالي ديل بييرو). كما يشارك مع فريق ياسر القحطاني كل من (سامي الجابر، يوسف الثنيان، محمد الدعيع، طارق التايب، السويدي ويلهامسون، الروماني ميريل رادوي، الكوري الجنوبي لي يونغبيو والنجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري).

يُشار إلى أن أفضل لاعب في آسيا في عام 2007 حقق 16 بطولة مع الهلال منذ انضمامه إليه عام 2005 حتى تعليقه الحذاء بإعلانه نهاية مسيرته الكروية في إبريل 2018 بعد تحقيقه برفقة فريقه بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2017-18.

وجاءت بطولات القناص مع الهلال على الشكل الآتي:

- 5 بطولات لدوري المحترفين السعودي.

- لقبان لبطولة كأس الملك.

- 7 ألقاب في بطولة كأس ولي العهد.

- لقب كأس السوبر.

- لقب في بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد.

يُذكر أن القحطاني بدأ مسيرته الكروية الاحترافية بقميص نادي القادسية السعودي عام 2000، ونظرًا لمستواه المتميز فقد جذب إليه أنظار أندية السعودية الكبرى، مثل الاتحاد والهلال والأهلي، ولكنه في الأخير ارتدى قميص الأزرق منذ موسم 2005، وقضى فترة إعارة لمدة موسم واحد مع نادي العين الإماراتي في 2011/ 12.

كما استمر عطاء القحطاني بقميص منتخب السعودية من 2002 حتى 2013، وخاض بقميص الأخضر 112 مباراة، وسجل 42 هدفًا.

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