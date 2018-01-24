"التجارة" تعلن استدعاء 226 مركبة "بنتلي"

قالت: خلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 226 مركبة بنتلي Mulsanne" 2012 - 2019؛ وذلك لخلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي قد يؤدي إلى انفصال حزام الأمان حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة في الاستدعاء من خلال Recalls.SA.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.