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"التجارة" تعلن استدعاء 226 مركبة "بنتلي"

قالت: خلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 226 مركبة بنتلي Mulsanne" 2012 - 2019؛ وذلك لخلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي قد يؤدي إلى انفصال حزام الأمان حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة في الاستدعاء من خلال Recalls.SA.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تعلن استدعاء 226 مركبة "بنتلي"
سبق

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 226 مركبة بنتلي Mulsanne" 2012 - 2019؛ وذلك لخلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي قد يؤدي إلى انفصال حزام الأمان حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة في الاستدعاء من خلال Recalls.SA.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
11:05 AM

"التجارة" تعلن استدعاء 226 مركبة "بنتلي"

قالت: خلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 226 مركبة بنتلي Mulsanne" 2012 - 2019؛ وذلك لخلل في مشبك حزام الأمان للمقعد الخلفي قد يؤدي إلى انفصال حزام الأمان حال وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة للتحقق من شمول المركبة في الاستدعاء من خلال Recalls.SA.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكيل؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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