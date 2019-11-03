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كأس الملك: جدة يعبر حطين في افتتاح مباريات دور الـ64

تأهل فريق جدة الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه حطين بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن دور 64.

تقدم فريق جدة بهدف إسماعيل أحمد في الدقيقة 14 قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ياسر ضامري.

ونجح إسماعيل أحمد في تسجيل هدف جدة الثاني والانتصار عند الدقيقة 27.

كأس الملك فريق جدة حطين كأس خادم الحرمين الشريفين

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كأس الملك: جدة يعبر حطين في افتتاح مباريات دور الـ64
سبق

تأهل فريق جدة الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه حطين بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن دور 64.

تقدم فريق جدة بهدف إسماعيل أحمد في الدقيقة 14 قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ياسر ضامري.

ونجح إسماعيل أحمد في تسجيل هدف جدة الثاني والانتصار عند الدقيقة 27.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
06:03 PM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:29 PM

كأس الملك: جدة يعبر حطين في افتتاح مباريات دور الـ64

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,523

تأهل فريق جدة الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على ضيفه حطين بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب النادي الأهلي ضمن دور 64.

تقدم فريق جدة بهدف إسماعيل أحمد في الدقيقة 14 قبل أن يدرك حطين التعادل في الدقيقة 23 عن طريق ياسر ضامري.

ونجح إسماعيل أحمد في تسجيل هدف جدة الثاني والانتصار عند الدقيقة 27.

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