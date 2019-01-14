الاتحاد الأوروبي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة بالاتجاه الصحيح

طالب بإشراف الأمم المتحدة على إعادة بناء البلاد

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم (الاثنين) بوقف إطلاق النار في ليبيا برعاية تركيا وروسيا.

ووصفت أورسولا فون بعد اجتماع مع رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتيل، وقف إطلاق النار بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، بحسب "رويترز".

وخاطبت رئيس المفوضية الأوروبية الليبيين بالقول: "إن ما تحتاجونه هو عملية تدعيم وإعادة بناء وحكومة وحدة، وهناك طريق طويل ينبغي المضي فيه، ويجب أن تكون هذه العملية بقيادة الأمم المتحدة".