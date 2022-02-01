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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 11016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 11016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة
سبق

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:42 PM

خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 11016 إصابة جديدة بكورونا و12 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 12 حالة وفاة، و11016 إصابة بفيروس كورونا، و3977 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 87.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,109
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,863
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,981
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2.5 مليار ..

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