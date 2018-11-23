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النصر: إصابة "ماشاريبوف " بتمزق .. و"مادو" إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

قال نادي النصر، اليوم الاثنين إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوزبكي ماشاريبوف، أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبيبة.


ومن المؤكد غياب الأوزبكي عن مواجهة الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.

من جهة ثانية وصل مدافع الأصفر عبدالله مادو إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن، الثلاثاء المقبل .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر: إصابة "ماشاريبوف " بتمزق .. و"مادو" إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية
سبق

قال نادي النصر، اليوم الاثنين إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوزبكي ماشاريبوف، أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبيبة.


ومن المؤكد غياب الأوزبكي عن مواجهة الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.

من جهة ثانية وصل مدافع الأصفر عبدالله مادو إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن، الثلاثاء المقبل .

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
11:18 PM

النصر: إصابة "ماشاريبوف " بتمزق .. و"مادو" إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال نادي النصر، اليوم الاثنين إن لاعب الفريق الكروي الأول الأوزبكي ماشاريبوف، أصيب بتمزق في العضلة الخلفية، بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبيبة.


ومن المؤكد غياب الأوزبكي عن مواجهة الأهلي في كلاسيكو الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة.

من جهة ثانية وصل مدافع الأصفر عبدالله مادو إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في عضلات البطن، الثلاثاء المقبل .

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