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"هيئة المهندسين" تضيف 3 مزايا لخدمة "الترخيص الفوري"

بهدف تسهيل واختصار زمن الخدمات المقدمة للمستفيدين

أضافت الهيئة السعودية للمهندسين ثلاث مزايا إضافية لخدمة "الترخيص الفوري" للمكاتب الهندسية التي دُشنت مؤخراً بهدف تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين للحصول على الخدمة بشكلٍ سهل وزمن قصير.

وقال أمين الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الهيئة تعمل على تحسين سرعة إنجاز خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري التي أُطلِقت في شهر يونيو الماضي، والتي تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية العديد من الخدمات أبرزها إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط.
وأضاف: الخدمة تتيح ثلاث مزايا إضافية تُمكّن المستفيدين من تغيير مدير وموقع مكتب والترقية من مكتب هندسي متخصص إلى مكتب استشارات هندسية، وذلك عبر منصة "ممارس" خلال 60 ثانية فقط.

وأردف: هذه الخطوة المميزة التي تنتهجها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية المرنة لجميع المستفيدين من الهيئة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الرقمية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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"هيئة المهندسين" تضيف 3 مزايا لخدمة "الترخيص الفوري"
سبق

أضافت الهيئة السعودية للمهندسين ثلاث مزايا إضافية لخدمة "الترخيص الفوري" للمكاتب الهندسية التي دُشنت مؤخراً بهدف تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين للحصول على الخدمة بشكلٍ سهل وزمن قصير.

وقال أمين الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الهيئة تعمل على تحسين سرعة إنجاز خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري التي أُطلِقت في شهر يونيو الماضي، والتي تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية العديد من الخدمات أبرزها إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط.
وأضاف: الخدمة تتيح ثلاث مزايا إضافية تُمكّن المستفيدين من تغيير مدير وموقع مكتب والترقية من مكتب هندسي متخصص إلى مكتب استشارات هندسية، وذلك عبر منصة "ممارس" خلال 60 ثانية فقط.

وأردف: هذه الخطوة المميزة التي تنتهجها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية المرنة لجميع المستفيدين من الهيئة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الرقمية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
05:24 PM

"هيئة المهندسين" تضيف 3 مزايا لخدمة "الترخيص الفوري"

بهدف تسهيل واختصار زمن الخدمات المقدمة للمستفيدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أضافت الهيئة السعودية للمهندسين ثلاث مزايا إضافية لخدمة "الترخيص الفوري" للمكاتب الهندسية التي دُشنت مؤخراً بهدف تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين للحصول على الخدمة بشكلٍ سهل وزمن قصير.

وقال أمين الهيئة المهندس عبدالناصر العبداللطيف: الهيئة تعمل على تحسين سرعة إنجاز خدماتها الرقمية، مشيرًا إلى أن خدمة الترخيص الفوري التي أُطلِقت في شهر يونيو الماضي، والتي تتيح للمستفيدين من المكاتب الهندسية العديد من الخدمات أبرزها إصدار رخصة وتجديدها وإلغاؤها، وإضافة وحذف نشاط.
وأضاف: الخدمة تتيح ثلاث مزايا إضافية تُمكّن المستفيدين من تغيير مدير وموقع مكتب والترقية من مكتب هندسي متخصص إلى مكتب استشارات هندسية، وذلك عبر منصة "ممارس" خلال 60 ثانية فقط.

وأردف: هذه الخطوة المميزة التي تنتهجها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية المرنة لجميع المستفيدين من الهيئة تأتي ضمن خطط تطوير قطاع المكاتب الهندسية التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمهندسين تحت إشراف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولتحقيق أهداف خدماتها الرقمية للمستفيدين والارتقاء بقطاع الهندسة في المملكة، وتعزيز التحول الرقمي الذي يُعدّ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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