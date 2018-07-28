ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-07-28 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

28 يوليو 2021 - 18 ذو الحجة 1442 12:42 PM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الباحة تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ7 مساءً





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والعقيق، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).