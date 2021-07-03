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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت 1421 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1421 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 36 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة 36 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها التجاوز في الإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1421 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 36 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة 36 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها التجاوز في الإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
05:20 PM

أمانة الشرقية تغلق 4 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

نفّذت 1421 جولة رقابية ومشتركة مع الجهات ذات العلاقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1421 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ مما أسفر عن إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 36 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وتَلَقّت الأمانة 36 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والبلدية؛ وذلك عبر مركز البلاغات 940.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها التجاوز في الإجراءات الاحترازية والوقائية أو البلدية، عبر مركز البلاغات لمعالجتها.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، والتقيد بالأنظمة الوقائية، ورفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

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