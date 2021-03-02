"واعد" و"وادي طيبة" تُوَقّعان مذكرة لدعم الشركات الناشئة

تقديم الحاضنات الافتراضية والإرشادات الضرورية لرواد الأعمال

وقّعت شركة أرامكو لريادة الأعمال "واعد" مع "شركة وادي طيبة" اليوم، عن بُعد، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في المركز السعودي الناشئ للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين.

وتتضمن المذكرة قيام شركة "واعد فنتشرز" بفحص وتقييم الشركات الناشئة في شركة وادي طيبة التي تعمل على زيادة رأس المال الاستثماري.

كما تشتمل المذكرة على تقديم الحاضنات الافتراضية والإرشادات الضرورية لرواد الأعمال.