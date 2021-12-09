إيران.. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.

الوكالة أوضحت أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.

وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليًا في مكان الحادث.