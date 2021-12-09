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إيران.. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.
الوكالة أوضحت أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليًا في مكان الحادث.

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إيران.. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد
سبق

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.
الوكالة أوضحت أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليًا في مكان الحادث.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
07:17 PM

إيران.. انفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، بانفجار خط لمكثفات الغاز في مصفاة بارسيان جنوب البلاد.
الوكالة أوضحت أن الانفجار ناجم عن اصطدام حفارة بخط أنابيب، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات.
وأضافت أن فرق الإنقاذ والعمليات موجودة حاليًا في مكان الحادث.

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20 أكتوبر
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