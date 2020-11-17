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بعد حادث وبالشرائح المعدنية.. تثبيت كسور وجه وفكي مصاب بمكة

تدخّل جراحي من فريق مختص بمستشفى الملك فيصل استغرق 5 ساعات

تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.

وكان المريض المصاب قد أدخل للمستشفى؛ إثر حادث مروري تعرّض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين السفلي والعلوي، وعظام الوجنة، وقاع حاجب العين.

وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان وحدة جراحة الوجه والفكين -بفضل الله- من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية؛ حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح -ولله الحمد- وحالة المريض مستقرة.

مستشفى الملك فيصل مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد حادث وبالشرائح المعدنية.. تثبيت كسور وجه وفكي مصاب بمكة
سبق

تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.

وكان المريض المصاب قد أدخل للمستشفى؛ إثر حادث مروري تعرّض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين السفلي والعلوي، وعظام الوجنة، وقاع حاجب العين.

وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان وحدة جراحة الوجه والفكين -بفضل الله- من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية؛ حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح -ولله الحمد- وحالة المريض مستقرة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:55 AM

بعد حادث وبالشرائح المعدنية.. تثبيت كسور وجه وفكي مصاب بمكة

تدخّل جراحي من فريق مختص بمستشفى الملك فيصل استغرق 5 ساعات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,711

تمكّن مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من تثبيت كسور في الوجه والفكين عبر الشرائح المعدنية لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا.

وكان المريض المصاب قد أدخل للمستشفى؛ إثر حادث مروري تعرّض له مما أدى إلى كسور متعددة بالوجه والفكين السفلي والعلوي، وعظام الوجنة، وقاع حاجب العين.

وتمكّن الفريق الطبي بقسم الأسنان وحدة جراحة الوجه والفكين -بفضل الله- من تثبيت كسور الوجه والفكين باستخدام الشرائح المعدنية، وإعادة ترميم قاع حاجب العين باستخدام شبكه معدنية؛ حيث استغرق التدخل الجراحي قرابة الخمس ساعات، وتكلل العمل بالنجاح -ولله الحمد- وحالة المريض مستقرة.

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