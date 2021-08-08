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"بلدي الرياض" يرصد 480 ملاحظة ميدانية في نطاق 13 بلدية

أوصى المجلس بمخاطبة الأمين بالملاحظات للعمل على معالجتها

عقد مجلس بلدي الرياض أخيراً جلسته الـ 82، برئاسة رئيس المجلس خالد العريدي؛ وذلك في مقره بحي الملز.

وفي بداية اللقاء، استعرض المجلس تقريراً عن أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة وزارة النقل على توصية المجلس بشأن ضعف السفلتة وكثرة التشققات على طريق ديراب العام، إضافة إلى تحسين وتطوير مدخل حي المهدية بعرقة، والزحام المروري على طريق سلمان الفارسي، وإبعاد مصانع ومعامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا.

واستعرض رئيس اللجنة المالية والاستثمار بالمجلس أحمد الشمري، تقارير مشروع ميزانية أمانة الرياض لعام 2022م، والحساب الختامي للأمانة لعام 2020م، أبدى خلالها المجلس عدداً من الملاحظات، موصياً باعتمادها ومخاطبة الأمانة بمراعاة عدد من الملاحظات حيال التقارير.

فيما قدّم أعضاء المجلس البلدي، تقريراً حول الجولة الميدانية في نطاق بلدية السلي الفرعية، أوصى خلالها المجلس بمخاطبة أمين الرياض بالملاحظات المرصودة، للعمل على معالجة ملاحظات السكان.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بلجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمجلس، حيث قدمت عضو المجلس هدى الجريسي، توصية اللجنة بتحويل وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بأمانة الرياض إلى إدارة عامة، حيث وافق أعضاء المجلس على ذلك، وتمت التوصية بالرفع بالمقترح للأمانة.


من جانبه، استعرض رئيس المجلس خالد العريدي، نتائج إحصائية استبانة برنامج "أولويات أحيائنا"، الذي دشنه المجلس الشهر الماضي، وأوصى المجلس بتشكيل فريق عمل للعمل على فرز نتائج الاستبانة بناءً على الدوائر البلدية العشر وتحديد الأولويات في كل دائرة.

كما استعرض رئيس المجلس تقريراً عن نتائج متابعات ملاحظات المرحلة الثانية للجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية التي تم خلالها رصد أكثر من 480 ملاحظة ميدانية، في نطاق 13 بلدية فرعية تمت زيارتها حتى الآن، وبلغت نسبة الملاحظات البلدية 77%، أما الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى 23%، وأوصى المجلس بالعمل على متابعة إنجاز ملاحظات الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدي الرياض" يرصد 480 ملاحظة ميدانية في نطاق 13 بلدية
سبق

عقد مجلس بلدي الرياض أخيراً جلسته الـ 82، برئاسة رئيس المجلس خالد العريدي؛ وذلك في مقره بحي الملز.

وفي بداية اللقاء، استعرض المجلس تقريراً عن أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة وزارة النقل على توصية المجلس بشأن ضعف السفلتة وكثرة التشققات على طريق ديراب العام، إضافة إلى تحسين وتطوير مدخل حي المهدية بعرقة، والزحام المروري على طريق سلمان الفارسي، وإبعاد مصانع ومعامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا.

واستعرض رئيس اللجنة المالية والاستثمار بالمجلس أحمد الشمري، تقارير مشروع ميزانية أمانة الرياض لعام 2022م، والحساب الختامي للأمانة لعام 2020م، أبدى خلالها المجلس عدداً من الملاحظات، موصياً باعتمادها ومخاطبة الأمانة بمراعاة عدد من الملاحظات حيال التقارير.

فيما قدّم أعضاء المجلس البلدي، تقريراً حول الجولة الميدانية في نطاق بلدية السلي الفرعية، أوصى خلالها المجلس بمخاطبة أمين الرياض بالملاحظات المرصودة، للعمل على معالجة ملاحظات السكان.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بلجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمجلس، حيث قدمت عضو المجلس هدى الجريسي، توصية اللجنة بتحويل وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بأمانة الرياض إلى إدارة عامة، حيث وافق أعضاء المجلس على ذلك، وتمت التوصية بالرفع بالمقترح للأمانة.


من جانبه، استعرض رئيس المجلس خالد العريدي، نتائج إحصائية استبانة برنامج "أولويات أحيائنا"، الذي دشنه المجلس الشهر الماضي، وأوصى المجلس بتشكيل فريق عمل للعمل على فرز نتائج الاستبانة بناءً على الدوائر البلدية العشر وتحديد الأولويات في كل دائرة.

كما استعرض رئيس المجلس تقريراً عن نتائج متابعات ملاحظات المرحلة الثانية للجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية التي تم خلالها رصد أكثر من 480 ملاحظة ميدانية، في نطاق 13 بلدية فرعية تمت زيارتها حتى الآن، وبلغت نسبة الملاحظات البلدية 77%، أما الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى 23%، وأوصى المجلس بالعمل على متابعة إنجاز ملاحظات الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:21 PM

"بلدي الرياض" يرصد 480 ملاحظة ميدانية في نطاق 13 بلدية

أوصى المجلس بمخاطبة الأمين بالملاحظات للعمل على معالجتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد مجلس بلدي الرياض أخيراً جلسته الـ 82، برئاسة رئيس المجلس خالد العريدي؛ وذلك في مقره بحي الملز.

وفي بداية اللقاء، استعرض المجلس تقريراً عن أبرز متابعات قرارات المجلس خلال الفترة الماضية، ومنها إفادة وزارة النقل على توصية المجلس بشأن ضعف السفلتة وكثرة التشققات على طريق ديراب العام، إضافة إلى تحسين وتطوير مدخل حي المهدية بعرقة، والزحام المروري على طريق سلمان الفارسي، وإبعاد مصانع ومعامل البلاستيك في مخطط المزيني وصناعية الشفا.

واستعرض رئيس اللجنة المالية والاستثمار بالمجلس أحمد الشمري، تقارير مشروع ميزانية أمانة الرياض لعام 2022م، والحساب الختامي للأمانة لعام 2020م، أبدى خلالها المجلس عدداً من الملاحظات، موصياً باعتمادها ومخاطبة الأمانة بمراعاة عدد من الملاحظات حيال التقارير.

فيما قدّم أعضاء المجلس البلدي، تقريراً حول الجولة الميدانية في نطاق بلدية السلي الفرعية، أوصى خلالها المجلس بمخاطبة أمين الرياض بالملاحظات المرصودة، للعمل على معالجة ملاحظات السكان.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الخاصة بلجنة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن بالمجلس، حيث قدمت عضو المجلس هدى الجريسي، توصية اللجنة بتحويل وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بأمانة الرياض إلى إدارة عامة، حيث وافق أعضاء المجلس على ذلك، وتمت التوصية بالرفع بالمقترح للأمانة.


من جانبه، استعرض رئيس المجلس خالد العريدي، نتائج إحصائية استبانة برنامج "أولويات أحيائنا"، الذي دشنه المجلس الشهر الماضي، وأوصى المجلس بتشكيل فريق عمل للعمل على فرز نتائج الاستبانة بناءً على الدوائر البلدية العشر وتحديد الأولويات في كل دائرة.

كما استعرض رئيس المجلس تقريراً عن نتائج متابعات ملاحظات المرحلة الثانية للجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية التي تم خلالها رصد أكثر من 480 ملاحظة ميدانية، في نطاق 13 بلدية فرعية تمت زيارتها حتى الآن، وبلغت نسبة الملاحظات البلدية 77%، أما الملاحظات المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى 23%، وأوصى المجلس بالعمل على متابعة إنجاز ملاحظات الجولات الميدانية في نطاق البلديات الفرعية مع الأمانة والجهات ذات العلاقة.

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