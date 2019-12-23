افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس مشروع "أجدان ووك" بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عدداً من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز. ونوه أمير المنطقة الشرقية بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على مشروعات نوعية، تضيف للمنطقة، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز المبادرات الترفيهية للأسرة السعودية، مشيراً إلى أن المؤمل من القطاع الخاص لا زال كبيراً، والفرص لا زالت متعددة، وبحاجة لاستثمارها الاستثمار الأمثل. ويقع مشروع أجدان بالقرب من الواجهة البحرية لكورنيش الخبر، على مساحة تتجاوز 17ألف متر مربع، ويضم 11مبنى تجاريًا ومكتبيًا، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي التي تفتتح فروعاً لها لأول مرة في المنطقة الشرقية. كما يضم المشروع صالة سينما تمتد على مساحة 6866 متراً مربعاً، من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام القادم، ويعد مشروع "أجدان ووك جزءاً من مشروع واجهة أجدان البحرية، التي تضم عدداً من المرافق على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربعا".

أمير الشرقية يفتتح مشروع "أجدان ووك" وينوه بدور القطاع الخاص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-23 افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس مشروع "أجدان ووك" بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عدداً من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ونوه أمير المنطقة الشرقية بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على مشروعات نوعية، تضيف للمنطقة، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز المبادرات الترفيهية للأسرة السعودية، مشيراً إلى أن المؤمل من القطاع الخاص لا زال كبيراً، والفرص لا زالت متعددة، وبحاجة لاستثمارها الاستثمار الأمثل.



ويقع مشروع أجدان بالقرب من الواجهة البحرية لكورنيش الخبر، على مساحة تتجاوز 17ألف متر مربع، ويضم 11مبنى تجاريًا ومكتبيًا، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي التي تفتتح فروعاً لها لأول مرة في المنطقة الشرقية.



كما يضم المشروع صالة سينما تمتد على مساحة 6866 متراً مربعاً، من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام القادم، ويعد مشروع "أجدان ووك جزءاً من مشروع واجهة أجدان البحرية، التي تضم عدداً من المرافق على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربعا".

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441 04:23 PM

أمير الشرقية يفتتح مشروع "أجدان ووك" وينوه بدور القطاع الخاص يضم عددًا من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية





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افتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس مشروع "أجدان ووك" بمقر المشروع بكورنيش الخبر، والذي يضم عدداً من المرافق الترفيهية والمقاهي والمطاعم العالمية، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ونوه أمير المنطقة الشرقية بالدور الهام والمحوري للقطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على مشروعات نوعية، تضيف للمنطقة، وتسهم في رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز المبادرات الترفيهية للأسرة السعودية، مشيراً إلى أن المؤمل من القطاع الخاص لا زال كبيراً، والفرص لا زالت متعددة، وبحاجة لاستثمارها الاستثمار الأمثل.



ويقع مشروع أجدان بالقرب من الواجهة البحرية لكورنيش الخبر، على مساحة تتجاوز 17ألف متر مربع، ويضم 11مبنى تجاريًا ومكتبيًا، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي التي تفتتح فروعاً لها لأول مرة في المنطقة الشرقية.



كما يضم المشروع صالة سينما تمتد على مساحة 6866 متراً مربعاً، من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام القادم، ويعد مشروع "أجدان ووك جزءاً من مشروع واجهة أجدان البحرية، التي تضم عدداً من المرافق على مساحة تتجاوز 40 ألف متر مربعا".