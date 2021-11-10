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ضمن مبادرة السعودية الخضراء .."العنزي " يدشن زراعة 1000 شجرة سدر بشرورة

قام بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة المصممة وفق أحدث التقنيات

دشن محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي زراعة 1000 شجرة سدر بمحافظة شرورة والتي تأتي ضمن مشاركة شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بنجران – فرع خدمات المياه بشرورة في مبادرة السعودية الخضراء .

جاء ذلك بحضور كل من رئيس بلدية شرورة محمد بن شديد آل عايض ومدير الوحدة البيطرية بالمحافظة فهد بن صالح بن جريبه ورئيس رابطة شرورة الخضراء المهندس صالح بن رميدان ومدير فرع شركة المياه بشرورة المهندس نايف الشريف ومدير التنمية الاجتماعية محمد بن علي النهدي والمشايخ والأعيان وعدد من رجال الأعمال وأهالي المحافظة.

وقد قامت شركة المياه الوطنية بزراعة هذه الأشجار كمرحلة ثانية في المناطق المجاورة لمحطة المعالجة بعد الانتهاء من استغلال كامل المساحات داخل محطة المعالجة بالتعاون مع بلدية شرورة حيث تم تأمين الأشجار عن طريق مشتل بلدية شرورة وذلك عن طريق الاستفادة من المياه المعالجة لمحطة الصرف الصحي بشرورة .

وقام المحافظ بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة والاطلاع على أعمال معالجة مياه الصرف الصحي بها حيث تعتبر المحطة مصممة وفق أحدث تقنيات معالجة مياه الصحي بتقنية MBR ( الأغشية الحيوية ) والتي تم تدشينها وتشغيلها من قبل صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود عام ٢٠١٨ م حيث بلغت تكاليف إنشاء المحطة ( ٤٨،٩٠٦،٠٥٠) ريالاً وتخدم كامل مركز المحافظة عن طريق شبكات مياه الصرف الصحي.

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ضمن مبادرة السعودية الخضراء .."العنزي " يدشن زراعة 1000 شجرة سدر بشرورة
سبق

دشن محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي زراعة 1000 شجرة سدر بمحافظة شرورة والتي تأتي ضمن مشاركة شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بنجران – فرع خدمات المياه بشرورة في مبادرة السعودية الخضراء .

جاء ذلك بحضور كل من رئيس بلدية شرورة محمد بن شديد آل عايض ومدير الوحدة البيطرية بالمحافظة فهد بن صالح بن جريبه ورئيس رابطة شرورة الخضراء المهندس صالح بن رميدان ومدير فرع شركة المياه بشرورة المهندس نايف الشريف ومدير التنمية الاجتماعية محمد بن علي النهدي والمشايخ والأعيان وعدد من رجال الأعمال وأهالي المحافظة.

وقد قامت شركة المياه الوطنية بزراعة هذه الأشجار كمرحلة ثانية في المناطق المجاورة لمحطة المعالجة بعد الانتهاء من استغلال كامل المساحات داخل محطة المعالجة بالتعاون مع بلدية شرورة حيث تم تأمين الأشجار عن طريق مشتل بلدية شرورة وذلك عن طريق الاستفادة من المياه المعالجة لمحطة الصرف الصحي بشرورة .

وقام المحافظ بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة والاطلاع على أعمال معالجة مياه الصرف الصحي بها حيث تعتبر المحطة مصممة وفق أحدث تقنيات معالجة مياه الصحي بتقنية MBR ( الأغشية الحيوية ) والتي تم تدشينها وتشغيلها من قبل صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود عام ٢٠١٨ م حيث بلغت تكاليف إنشاء المحطة ( ٤٨،٩٠٦،٠٥٠) ريالاً وتخدم كامل مركز المحافظة عن طريق شبكات مياه الصرف الصحي.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:17 PM

ضمن مبادرة السعودية الخضراء .."العنزي " يدشن زراعة 1000 شجرة سدر بشرورة

قام بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة المصممة وفق أحدث التقنيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - شرورة
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دشن محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي زراعة 1000 شجرة سدر بمحافظة شرورة والتي تأتي ضمن مشاركة شركة المياه الوطنية ممثلة بوحدة أعمال المياه بنجران – فرع خدمات المياه بشرورة في مبادرة السعودية الخضراء .

جاء ذلك بحضور كل من رئيس بلدية شرورة محمد بن شديد آل عايض ومدير الوحدة البيطرية بالمحافظة فهد بن صالح بن جريبه ورئيس رابطة شرورة الخضراء المهندس صالح بن رميدان ومدير فرع شركة المياه بشرورة المهندس نايف الشريف ومدير التنمية الاجتماعية محمد بن علي النهدي والمشايخ والأعيان وعدد من رجال الأعمال وأهالي المحافظة.

وقد قامت شركة المياه الوطنية بزراعة هذه الأشجار كمرحلة ثانية في المناطق المجاورة لمحطة المعالجة بعد الانتهاء من استغلال كامل المساحات داخل محطة المعالجة بالتعاون مع بلدية شرورة حيث تم تأمين الأشجار عن طريق مشتل بلدية شرورة وذلك عن طريق الاستفادة من المياه المعالجة لمحطة الصرف الصحي بشرورة .

وقام المحافظ بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة والاطلاع على أعمال معالجة مياه الصرف الصحي بها حيث تعتبر المحطة مصممة وفق أحدث تقنيات معالجة مياه الصحي بتقنية MBR ( الأغشية الحيوية ) والتي تم تدشينها وتشغيلها من قبل صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود عام ٢٠١٨ م حيث بلغت تكاليف إنشاء المحطة ( ٤٨،٩٠٦،٠٥٠) ريالاً وتخدم كامل مركز المحافظة عن طريق شبكات مياه الصرف الصحي.

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