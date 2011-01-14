أمير جازان يدشّن فعاليات "مهرجان العسل" بـ"العيدابي" ويشرف حفل الأهالي

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمس الخميس، فعاليات "مهرجان عسل جازان" السابع، والذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري في المحافظة.



وقص أمير جازان الشريط إيذانًا بانطلاق المهرجان الذي يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة، ومنطقة جازان بوجه عام، من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها إنتاج العسل، ودعم النحالين.، واطلع على أركان معرض النحالين المقام بخيمة العسل.



كما استمع لشرح مفصل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان سفر بن سعد الشهراني، عن المعرض الذي يتضمن مشاركة ٥٠ نحالاً، يعرضون مختلف أنواع العسل الذي تشتهر منطقة جازان بإنتاجه، إلى جانب معرض الإدارات الحكومية المشاركة، ومعرض "فنون وتراث بلغازي" المصاحب للمهرجان، وركن الأسر المنتجة الذي تشارك فيه ٥٠ أسرة بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.



وإثر ذلك، اطلع أمير المنطقة، على معرض بلدية محافظة العيدابي، مستمعًا لشرح عن أبرز المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمحافظة.



وشرّف أمير منطقة جازان، حفل أهالي محافظة العيدابي بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها للمحافظة وافتتاح "مهرجان عسل جازان" السابع.



وألقى الدكتور محمد بن حسن الغزواني، كلمة الأهالي بتلك المناسبة، أوضح فيها أن النسخة السابعة من المهرجان تشهد مشاركة واسعة من نحّاليي محافظات منطقة جازان، مشيرًا إلى أن المهرجان يتضمن أركان العسل، ومعرضًا للأسر المنتجة، ومعرض فنون وتراث بلغازي، إلى جانب ألعاب متنوعة للأطفال وبرامج ترفيهية ومسابقات متنوعة.



واستعرض "الغزواني" أهداف المهرجان الذي يسعى للتعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات، ومنها إنتاج العسل، وكذلك دعم النحالين.



ولفت إلى أن المهرجان ساعد في استثمار البيئة الخصبة في جازان لإنتاج كميات تجارية، وإيجاد مرجعية علمية وتنظيمية للنحّالين وتدريبهم وإرشادهم، وكذلك تطوير طرق التعبئة والتغليف لمنتجات العسل في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من الدعم والرعاية لكل ما من شأنه تنمية الوطن وخدمة المواطن ورفاهيته.



وألقى الشاعر يحيى الرياني قصيدة شعرية بهذه المناسبة، بعدها شاهد الحضور "أوبريتًا" وطنيًا، فيما كرّم أمير المنطقة رئيس بلدية العيدابي المتقاعد جبران مناع؛ نظير ما قدمه طيلة مدة عمله، والرعاة والداعمين والمنظمين لمهرجان العسل، كما تسلّم هدية تذكارية، معربًا عن سعادته بتدشين المهرجان، راجيًا التوفيق للقائمين على التنظيم ليحقق المهرجان أهدافه المتميزة.



حضر الحفل كلٌ من: رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي القحطاني، ووكيل إمارة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، ومحافظ العيدابي سفر بن سعد الشهراني، وضيوف المهرجان.