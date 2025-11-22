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بفعل الأمطار.. انهيارات صخرية بطريق أبها - محايل و"المرور" يباشر

تسببت في عرقلة حركة السير والنزوح الكبير لسكان مرتفعات السراة

شهد طريق أبها محايل أمس انهيارات صخرية بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرى الواقعة شرق محايل، وتسبب الانهيار في إغلاق جزئي للطريق في ظل الازدحام الشديد بفعل النزوح الكبير لسكان مرتفعات السراة المتجهين إلى محافظات ومراكز تهامة بحثًا عن الدفء في ظل موجة البرد التي تشهدها تلك المرتفعات.

وباشر رجال المرور بمتابعة مباشرة من المقدم إبراهيم بن أحمد الألمعي مدير مرور محايل الموقف وعملوا على تنظيم حركة السير وتحويل المركبات إلى المسار الآمن دون توقف الحركة المرورية إلى جانب متابعة أعمال إزالة تلك الانهيارات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في وقت وجيز.

ورصدت "سبق" انتشارًا كبيرًا لدوريات ورجال المرور بامتداد الطريق الذي شهد عبور مئات المركبات.

عسير محايل عسير سيول أمطار أبها

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بفعل الأمطار.. انهيارات صخرية بطريق أبها - محايل و"المرور" يباشر
سبق

شهد طريق أبها محايل أمس انهيارات صخرية بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرى الواقعة شرق محايل، وتسبب الانهيار في إغلاق جزئي للطريق في ظل الازدحام الشديد بفعل النزوح الكبير لسكان مرتفعات السراة المتجهين إلى محافظات ومراكز تهامة بحثًا عن الدفء في ظل موجة البرد التي تشهدها تلك المرتفعات.

وباشر رجال المرور بمتابعة مباشرة من المقدم إبراهيم بن أحمد الألمعي مدير مرور محايل الموقف وعملوا على تنظيم حركة السير وتحويل المركبات إلى المسار الآمن دون توقف الحركة المرورية إلى جانب متابعة أعمال إزالة تلك الانهيارات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في وقت وجيز.

ورصدت "سبق" انتشارًا كبيرًا لدوريات ورجال المرور بامتداد الطريق الذي شهد عبور مئات المركبات.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
01:56 AM

بفعل الأمطار.. انهيارات صخرية بطريق أبها - محايل و"المرور" يباشر

تسببت في عرقلة حركة السير والنزوح الكبير لسكان مرتفعات السراة

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محمد طيران - عسير
3
8,475

شهد طريق أبها محايل أمس انهيارات صخرية بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها القرى الواقعة شرق محايل، وتسبب الانهيار في إغلاق جزئي للطريق في ظل الازدحام الشديد بفعل النزوح الكبير لسكان مرتفعات السراة المتجهين إلى محافظات ومراكز تهامة بحثًا عن الدفء في ظل موجة البرد التي تشهدها تلك المرتفعات.

وباشر رجال المرور بمتابعة مباشرة من المقدم إبراهيم بن أحمد الألمعي مدير مرور محايل الموقف وعملوا على تنظيم حركة السير وتحويل المركبات إلى المسار الآمن دون توقف الحركة المرورية إلى جانب متابعة أعمال إزالة تلك الانهيارات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في وقت وجيز.

ورصدت "سبق" انتشارًا كبيرًا لدوريات ورجال المرور بامتداد الطريق الذي شهد عبور مئات المركبات.

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