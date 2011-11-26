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المركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج

حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.

وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.

المركز الوطني الإماراتي للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج
سبق

حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.

وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:38 AM

المركز الوطني الإماراتي للأرصاد يُحذّر من اضطراب البحر في الخليج

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر "المركز الوطني" الإماراتي للأرصاد مرتادي البحر في الخليج من اضطرابه، نتيجة رياح شرقية نشطة، تصل سرعتها إلى 45كم بالساعة.

وتَوَقّع المركز في بيان له، أن يتراوح ارتفاع الموج إلى ما بين 4 و7 أقدام في عمق الخليج.

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