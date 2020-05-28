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وفق تقرير لصحيفة "ميرور".. السعودية تخطط لشراء حقوق الدوري الإنجليزي

بعد اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل المنتمي للدوري الإنجليزي، تناقلت وسائل إعلام بريطانية، أنباء عن خطط السعودية لشراء حقوق بث مباريات "البريميرليغ".

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن السعودية تخطط لتقديم عرض لشراء حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، لبث مباريات "البريميرليغ" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، إلى أن "الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، وفي الوقت نفسه تعتبر كلا المسابقتين سوقاً غير مستغل من حيث الربح التجاري لعدم وجود ناقل سعودي للبطولتين".

وأضافت: "إذا مرت عملية الاستحواذ على نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنها عملية مناقصة مفتوحة سيتم طرحها في العام المقبل لشراء حقوق البث بدءاً من 2023 وتمتلك السعودية القوة المالية لتجاوز قطر".

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من نشر صحيفة "ذا صن"، تقريراً أكدت فيه، حصول صندوق الاستثمار العام السعودي، على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشراء نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

الدوري الإنجليزي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفق تقرير لصحيفة "ميرور".. السعودية تخطط لشراء حقوق الدوري الإنجليزي
سبق

بعد اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل المنتمي للدوري الإنجليزي، تناقلت وسائل إعلام بريطانية، أنباء عن خطط السعودية لشراء حقوق بث مباريات "البريميرليغ".

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن السعودية تخطط لتقديم عرض لشراء حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، لبث مباريات "البريميرليغ" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، إلى أن "الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، وفي الوقت نفسه تعتبر كلا المسابقتين سوقاً غير مستغل من حيث الربح التجاري لعدم وجود ناقل سعودي للبطولتين".

وأضافت: "إذا مرت عملية الاستحواذ على نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنها عملية مناقصة مفتوحة سيتم طرحها في العام المقبل لشراء حقوق البث بدءاً من 2023 وتمتلك السعودية القوة المالية لتجاوز قطر".

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من نشر صحيفة "ذا صن"، تقريراً أكدت فيه، حصول صندوق الاستثمار العام السعودي، على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشراء نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
10:18 PM

وفق تقرير لصحيفة "ميرور".. السعودية تخطط لشراء حقوق الدوري الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل المنتمي للدوري الإنجليزي، تناقلت وسائل إعلام بريطانية، أنباء عن خطط السعودية لشراء حقوق بث مباريات "البريميرليغ".

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن السعودية تخطط لتقديم عرض لشراء حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي، موضحة أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية، لبث مباريات "البريميرليغ" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون جنيه إسترليني.

وأشار تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، إلى أن "الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال يمتلكان قاعدة جماهيرية كبيرة في السعودية، وفي الوقت نفسه تعتبر كلا المسابقتين سوقاً غير مستغل من حيث الربح التجاري لعدم وجود ناقل سعودي للبطولتين".

وأضافت: "إذا مرت عملية الاستحواذ على نيوكاسل على النحو المتوقع، فستبدأ السعودية في الاستعداد لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة وأنها عملية مناقصة مفتوحة سيتم طرحها في العام المقبل لشراء حقوق البث بدءاً من 2023 وتمتلك السعودية القوة المالية لتجاوز قطر".

وتأتي هذه الأنباء بعد أيام قليلة من نشر صحيفة "ذا صن"، تقريراً أكدت فيه، حصول صندوق الاستثمار العام السعودي، على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لشراء نيوكاسل يونايتد مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

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