النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا حول العالم.. تعليق الدراسة بالمغرب وصوله لفنزويلا ارتفاع الوفيات بفرنسا

الوباء يواصل تطوراته وحصد الضحايا وإصابة الكثير في عدة دول

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتباراً من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

على جانب آخر أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصاباً بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصاً في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

إلى هذا كشفت الرئاسة الفنزويلية اليوم وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى أراضيها، مع ثبوت إيجابية نتائج الفحص لشخصين.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن مواطنين فنزويليين اثنين من ولاية ميراندا أصيبا بالفيروس المميت.

وأضافت أن "جميع الركاب الذين وصلوا على رحلة خطوط ايبيريا رقم 6673، يومي 5 و8 مارس، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإجباري".

فيروس كورونا الجديد المغرب تعليق الدراسة

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
كورونا حول العالم.. تعليق الدراسة بالمغرب وصوله لفنزويلا ارتفاع الوفيات بفرنسا
سبق

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتباراً من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

على جانب آخر أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصاباً بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصاً في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

إلى هذا كشفت الرئاسة الفنزويلية اليوم وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى أراضيها، مع ثبوت إيجابية نتائج الفحص لشخصين.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن مواطنين فنزويليين اثنين من ولاية ميراندا أصيبا بالفيروس المميت.

وأضافت أن "جميع الركاب الذين وصلوا على رحلة خطوط ايبيريا رقم 6673، يومي 5 و8 مارس، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإجباري".

13 مارس 2020 - 18 رجب 1441
10:45 PM

كورونا حول العالم.. تعليق الدراسة بالمغرب وصوله لفنزويلا ارتفاع الوفيات بفرنسا

الوباء يواصل تطوراته وحصد الضحايا وإصابة الكثير في عدة دول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
1,514

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي المغربية اليوم عن توقيف الدراسة في جميع المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين ورياض الأطفال، اعتباراً من يوم الاثنين القادم وحتى إشعار آخر، في خطوة احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن الدروس الحضورية سوف يتم تعويضها بدروس عن بعد، لتمكين كل المتعلمين من الاستمرار في التحصيل الدراسي.

على جانب آخر أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجمعة وفاة 18 مصاباً بفيروس كورونا المستجد في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 79.

وأضاف أن هناك 154 شخصاً في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء الخميس.

إلى هذا كشفت الرئاسة الفنزويلية اليوم وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى أراضيها، مع ثبوت إيجابية نتائج الفحص لشخصين.

وأكدت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز أن مواطنين فنزويليين اثنين من ولاية ميراندا أصيبا بالفيروس المميت.

وأضافت أن "جميع الركاب الذين وصلوا على رحلة خطوط ايبيريا رقم 6673، يومي 5 و8 مارس، يجب أن يخضعوا للحجر الصحي الإجباري".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,223
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,498
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,422
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,440

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة