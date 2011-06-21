النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكدت أن الأنظمة تعاقب كلَّ مَن يسهِّل دخولهم أو نقلهم بعقوبات تصل للسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال، لكل مَن يسهّل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى، أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، كما تصادر وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك.

وتُعدُّ تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
سبق

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال، لكل مَن يسهّل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى، أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، كما تصادر وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك.

وتُعدُّ تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442
10:33 PM

"الداخلية" تدعو المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكدت أن الأنظمة تعاقب كلَّ مَن يسهِّل دخولهم أو نقلهم بعقوبات تصل للسجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
7,488

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بالاتصال بالرقم (911) لمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأنظمة المرعية في المملكة تعاقب بعقوبات تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال، لكل مَن يسهّل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم داخلها، أو توفير المأوى، أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، كما تصادر وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك.

وتُعدُّ تلك الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,689
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,169
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,315
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,922

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة