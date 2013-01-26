شاهد.. التشكيلية "المشوح" تنحت مجسّم "برج المملكة" على قلم رصاص

في لوحة فنية جميلة ومشوّقة مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة

انتهت التشكيلية الموهوبة "أروى المشوح" من نحت مجسّم برج المملكة على قلم الرصاص في لوحة فنية جميلة ومشوّقة، مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة.

‏وقالت "المشوح" في تعليق ساخر عبر حسابها في "تويتر" بعد الانتهاء من نحت المجسّم: "وصلت لآخر مراحل الفضاوة، وسويت نحت لبرج المملكة على قلم رصاص".

وردّ مغردون بأن هذا ليس فضاوة؛ بل فنٌ عظيم تميّزت فيه، وأظهرت موهبتها من خلال إبداعها في فن النحت.

و"المشوح" مهتمة بصناعة الأفلام والتصوير الإعلاني، وتعد التصوير وسيلتها الأولى في التعبير.