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شاهد.. التشكيلية "المشوح" تنحت مجسّم "برج المملكة" على قلم رصاص

في لوحة فنية جميلة ومشوّقة مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة

انتهت التشكيلية الموهوبة "أروى المشوح" من نحت مجسّم برج المملكة على قلم الرصاص في لوحة فنية جميلة ومشوّقة، مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة.

‏وقالت "المشوح" في تعليق ساخر عبر حسابها في "تويتر" بعد الانتهاء من نحت المجسّم: "وصلت لآخر مراحل الفضاوة، وسويت نحت لبرج المملكة على قلم رصاص".

وردّ مغردون بأن هذا ليس فضاوة؛ بل فنٌ عظيم تميّزت فيه، وأظهرت موهبتها من خلال إبداعها في فن النحت.

و"المشوح" مهتمة بصناعة الأفلام والتصوير الإعلاني، وتعد التصوير وسيلتها الأولى في التعبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. التشكيلية "المشوح" تنحت مجسّم "برج المملكة" على قلم رصاص
سبق

انتهت التشكيلية الموهوبة "أروى المشوح" من نحت مجسّم برج المملكة على قلم الرصاص في لوحة فنية جميلة ومشوّقة، مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة.

‏وقالت "المشوح" في تعليق ساخر عبر حسابها في "تويتر" بعد الانتهاء من نحت المجسّم: "وصلت لآخر مراحل الفضاوة، وسويت نحت لبرج المملكة على قلم رصاص".

وردّ مغردون بأن هذا ليس فضاوة؛ بل فنٌ عظيم تميّزت فيه، وأظهرت موهبتها من خلال إبداعها في فن النحت.

و"المشوح" مهتمة بصناعة الأفلام والتصوير الإعلاني، وتعد التصوير وسيلتها الأولى في التعبير.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:01 AM

شاهد.. التشكيلية "المشوح" تنحت مجسّم "برج المملكة" على قلم رصاص

في لوحة فنية جميلة ومشوّقة مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
2,216

انتهت التشكيلية الموهوبة "أروى المشوح" من نحت مجسّم برج المملكة على قلم الرصاص في لوحة فنية جميلة ومشوّقة، مستخدمةً مشرطًا صغيرًا وإبرة خياطة.

‏وقالت "المشوح" في تعليق ساخر عبر حسابها في "تويتر" بعد الانتهاء من نحت المجسّم: "وصلت لآخر مراحل الفضاوة، وسويت نحت لبرج المملكة على قلم رصاص".

وردّ مغردون بأن هذا ليس فضاوة؛ بل فنٌ عظيم تميّزت فيه، وأظهرت موهبتها من خلال إبداعها في فن النحت.

و"المشوح" مهتمة بصناعة الأفلام والتصوير الإعلاني، وتعد التصوير وسيلتها الأولى في التعبير.

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