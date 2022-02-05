الفريق الطبي يصل إلى الطفل ريان .. وطبيب الإنعاش يتولى إخراجه

عناصر الوقاية المدنية يشاركون في انتشاله

دخلت فرق الإسعاف المغربية، اليوم (السبت)، النفق الذي عملت على حفره فرق الإنقاذ؛ للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 متراً، بمدينة شفشاون شمال المغرب.

وذكر موقع "لو 360" المغربي، عناصر الوقاية المدنية مع فريق طبي وصلت إلى الطفل ريان.

وأضاف الموقع أن طبيب التخدير والإنعاش يتولى الآن إخراج الطفل من الحفرة.