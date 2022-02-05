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الفريق الطبي يصل إلى الطفل ريان .. وطبيب الإنعاش يتولى إخراجه

عناصر الوقاية المدنية يشاركون في انتشاله

دخلت فرق الإسعاف المغربية، اليوم (السبت)، النفق الذي عملت على حفره فرق الإنقاذ؛ للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 متراً، بمدينة شفشاون شمال المغرب.

وذكر موقع "لو 360" المغربي، عناصر الوقاية المدنية مع فريق طبي وصلت إلى الطفل ريان.

وأضاف الموقع أن طبيب التخدير والإنعاش يتولى الآن إخراج الطفل من الحفرة.

المغرب شفشاون ريان البئر

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الفريق الطبي يصل إلى الطفل ريان .. وطبيب الإنعاش يتولى إخراجه
سبق

دخلت فرق الإسعاف المغربية، اليوم (السبت)، النفق الذي عملت على حفره فرق الإنقاذ؛ للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 متراً، بمدينة شفشاون شمال المغرب.

وذكر موقع "لو 360" المغربي، عناصر الوقاية المدنية مع فريق طبي وصلت إلى الطفل ريان.

وأضاف الموقع أن طبيب التخدير والإنعاش يتولى الآن إخراج الطفل من الحفرة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:16 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
07:22 PM

الفريق الطبي يصل إلى الطفل ريان .. وطبيب الإنعاش يتولى إخراجه

عناصر الوقاية المدنية يشاركون في انتشاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,500

دخلت فرق الإسعاف المغربية، اليوم (السبت)، النفق الذي عملت على حفره فرق الإنقاذ؛ للوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر على عمق 32 متراً، بمدينة شفشاون شمال المغرب.

وذكر موقع "لو 360" المغربي، عناصر الوقاية المدنية مع فريق طبي وصلت إلى الطفل ريان.

وأضاف الموقع أن طبيب التخدير والإنعاش يتولى الآن إخراج الطفل من الحفرة.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,234
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