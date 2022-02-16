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"عبدالرحمن بن مساعد": رؤية محمد بن سلمان فذة وطموحة.. وأزعجت أعداء المملكة

قال: البعض يعتبر ولي العهد سبب "ثقب الأوزون".. لو سبّحوا عدد ما نطقوا اسمه لغُفر لهم!!

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "فذة" وطموحة؛ لذلك يلصق فيه من الإعلام المعادي ما ليس فيه.

وأضاف بن مساعد خلال لقائه على إذاعة MBC FM: وصل بالبعض أن يقول "ثقب الأوزون" مسؤول عنه ولي العهد؛ لأنهم لا يريدون للسعودية كما يريد هو، ولو سبّحوا تعداد ما قالوا اسمه لتحصلوا عفو العزيز الأكرم.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: ما زلنا بحاجة إلى النفط؛ ولكن في المقابل ماذا فعل ولي العهد في الأربع الأعوام الماضية من تصاعد إيرادات المملكة غير النفطية، وهو يعمل وفق رؤية طموحة تضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة اقتصادي.

وأضاف: يوجد أناس من مصلحتها أن تظل المملكة دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب، محتاجة دائمًا للآخرين؛ لكن ما يفعله ولي العهد يقلل اعتمادنا على الآخر تدريجيًّا.. صحيح أننا لم نصل لدرجة أن يكون اقتصادنا غير نفطي بشكل كامل؛ لكنها مرحلة مهمة، وماضون في الطريق الصحيح.

وأكمل: أثبت ولي العهد -بما لا يدع مجالًا للشك- أنه إذا قال شيئًا فإنه ينفذه، وعنده تصور وليس كلامًا إنشائيًّا، وهو ما يزعج أعداء البلاد، ومن لا يريدونها مستقلة اقتصاديًّا وعسكريًّا وصناعيًّا.. مستشهدًا بأحد أبياته الشعرية يقول فيه: "تمضي بحلمك بالإصرار تجعله... رأي العيان لك الأحلام تمتثل".

الأمير عبدالرحمن بن مساعد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالرحمن بن مساعد": رؤية محمد بن سلمان فذة وطموحة.. وأزعجت أعداء المملكة
سبق

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "فذة" وطموحة؛ لذلك يلصق فيه من الإعلام المعادي ما ليس فيه.

وأضاف بن مساعد خلال لقائه على إذاعة MBC FM: وصل بالبعض أن يقول "ثقب الأوزون" مسؤول عنه ولي العهد؛ لأنهم لا يريدون للسعودية كما يريد هو، ولو سبّحوا تعداد ما قالوا اسمه لتحصلوا عفو العزيز الأكرم.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: ما زلنا بحاجة إلى النفط؛ ولكن في المقابل ماذا فعل ولي العهد في الأربع الأعوام الماضية من تصاعد إيرادات المملكة غير النفطية، وهو يعمل وفق رؤية طموحة تضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة اقتصادي.

وأضاف: يوجد أناس من مصلحتها أن تظل المملكة دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب، محتاجة دائمًا للآخرين؛ لكن ما يفعله ولي العهد يقلل اعتمادنا على الآخر تدريجيًّا.. صحيح أننا لم نصل لدرجة أن يكون اقتصادنا غير نفطي بشكل كامل؛ لكنها مرحلة مهمة، وماضون في الطريق الصحيح.

وأكمل: أثبت ولي العهد -بما لا يدع مجالًا للشك- أنه إذا قال شيئًا فإنه ينفذه، وعنده تصور وليس كلامًا إنشائيًّا، وهو ما يزعج أعداء البلاد، ومن لا يريدونها مستقلة اقتصاديًّا وعسكريًّا وصناعيًّا.. مستشهدًا بأحد أبياته الشعرية يقول فيه: "تمضي بحلمك بالإصرار تجعله... رأي العيان لك الأحلام تمتثل".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
12:05 PM

"عبدالرحمن بن مساعد": رؤية محمد بن سلمان فذة وطموحة.. وأزعجت أعداء المملكة

قال: البعض يعتبر ولي العهد سبب "ثقب الأوزون".. لو سبّحوا عدد ما نطقوا اسمه لغُفر لهم!!

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
1,916

قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: إن رؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "فذة" وطموحة؛ لذلك يلصق فيه من الإعلام المعادي ما ليس فيه.

وأضاف بن مساعد خلال لقائه على إذاعة MBC FM: وصل بالبعض أن يقول "ثقب الأوزون" مسؤول عنه ولي العهد؛ لأنهم لا يريدون للسعودية كما يريد هو، ولو سبّحوا تعداد ما قالوا اسمه لتحصلوا عفو العزيز الأكرم.

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد: ما زلنا بحاجة إلى النفط؛ ولكن في المقابل ماذا فعل ولي العهد في الأربع الأعوام الماضية من تصاعد إيرادات المملكة غير النفطية، وهو يعمل وفق رؤية طموحة تضع المملكة في مصافّ الدول المتقدمة اقتصادي.

وأضاف: يوجد أناس من مصلحتها أن تظل المملكة دولة تنتج سلعة قابلة للنضوب، محتاجة دائمًا للآخرين؛ لكن ما يفعله ولي العهد يقلل اعتمادنا على الآخر تدريجيًّا.. صحيح أننا لم نصل لدرجة أن يكون اقتصادنا غير نفطي بشكل كامل؛ لكنها مرحلة مهمة، وماضون في الطريق الصحيح.

وأكمل: أثبت ولي العهد -بما لا يدع مجالًا للشك- أنه إذا قال شيئًا فإنه ينفذه، وعنده تصور وليس كلامًا إنشائيًّا، وهو ما يزعج أعداء البلاد، ومن لا يريدونها مستقلة اقتصاديًّا وعسكريًّا وصناعيًّا.. مستشهدًا بأحد أبياته الشعرية يقول فيه: "تمضي بحلمك بالإصرار تجعله... رأي العيان لك الأحلام تمتثل".

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