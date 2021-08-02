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ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
05:38 PM

ضبط مخالف يقطع الأشجار لتحويلها إلى فحم بمنطقة مكة

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف من الجهات المعنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة مكة المكرمة مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بقطع الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم، وبحوزته أكثر من 150 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالف من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّاً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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