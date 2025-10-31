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"المسند": سحب ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وتبوك وجازان

قال: رياح جنوبية وجنوبية شرقية تثير بعض الغبار على هذه المناطق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" ، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من الجوف وشمالي الحدود الشمالية وأجزاءٍ متفرقة من منطقة تبوك.

وأكّد المسند؛ أن هناك إمكانية لتشكُّل السحب الممطرة أيضاً على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ولفت في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التوقعات تشير إلى نشاطٍ للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية التي قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من غربي الوسطى، وشرقي المنطقة الغربية.

وأضاف، أن الرياض ستشهد اليوم أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام في تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 نوفمبر.

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"المسند": سحب ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وتبوك وجازان
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" ، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من الجوف وشمالي الحدود الشمالية وأجزاءٍ متفرقة من منطقة تبوك.

وأكّد المسند؛ أن هناك إمكانية لتشكُّل السحب الممطرة أيضاً على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ولفت في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التوقعات تشير إلى نشاطٍ للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية التي قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من غربي الوسطى، وشرقي المنطقة الغربية.

وأضاف، أن الرياض ستشهد اليوم أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام في تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 نوفمبر.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
10:37 AM

"المسند": سحب ممطرة على الجوف والحدود الشمالية وتبوك وجازان

قال: رياح جنوبية وجنوبية شرقية تثير بعض الغبار على هذه المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً" ، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تتشكّل سحب قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من الجوف وشمالي الحدود الشمالية وأجزاءٍ متفرقة من منطقة تبوك.

وأكّد المسند؛ أن هناك إمكانية لتشكُّل السحب الممطرة أيضاً على أجزاءٍ من مرتفعات جازان وعسير والباحة.

ولفت في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن التوقعات تشير إلى نشاطٍ للرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية التي قد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من غربي الوسطى، وشرقي المنطقة الغربية.

وأضاف، أن الرياض ستشهد اليوم أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام في تمام الساعة 11:37، وفقاً لتقويم أم القرى، وسيستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى 8 نوفمبر.

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