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رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020

تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام

أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.

يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.

يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.

معرض برلين رئيسة السياحة الألمانية

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020
سبق

أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.

يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.

يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
06:33 PM

رئيسة السياحة الألمانية: لا نية لتأجيل أو إلغاء معرض برلين 2020

تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام

A A A
خالد خليل - الرياض
0
376

أكدت الرئيسة التنفيذية للمجلس الوطني الألماني للسياحة بيترا هيدورفير أنه لا نية لإلغاء أو تأجيل معرض برلين، المعرض السياحي الأكبر في العالم.

يأتي هذا تعليقًا منها على الفيديو المتداول في بعض وسائل الإعلام، مبينة أنه على الرغم من الظروف الصعبة مع النمو الاقتصادي في "منطقة اليورو" فإن قصة نجاح السياحة الوافدة لألمانيا لاتزال مستمرة، حيث تمكنا نحن وشركاؤنا من إلهام المزيد من المسافرين في عام 2019 لزيارة ألمانيا.

يذكر أن المجلس الألماني الوطني السياحي يمثل وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الاتحادية لتمثيل ألمانيا كوجهة سياحية ويقوم بتطوير الاستراتيجيات والمنتجات لتعزيز صورة ألمانيا في الخارج كوجهة سياحية وتشجيع السياح على زيارة البلاد وله ممثلون حاليًا في 31 دولة.

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