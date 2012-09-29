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لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة

مساعٍ بذلها محافظ الليث ومجموعة من المشايخ تكللت بالنجاح

أعلن المواطن معتوق بن عبدالله الثعلبي، أحد سكان قرية المجيرمة بمحافظة الليث، اليوم الثلاثاء، تنازله لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه "محمد حسن الثعلبي"؛ حيث تم توقيع التنازل شرعًا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي، مساء أمس، في منزله بقرية المجيرمة، يرافقه رئيس مركز الإمارة بمركز الغالة ردة القارزي، والشيخ مبروك بن عارف الثعلبي شيخ قبيلة الثعالبة، والشيخ ردة محمد الثعلبي، وسالم هليل الثعلبي، وقد بذلوا جهودًا حثيثة في إقناع المواطن بالتنازل عن قاتل ابنه، وقد تكللت تلك المساعي بالنجاح، وقد أعلن المواطن تنازله رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة العامة بالقنفذة.

يُذكر أن الشاب محمد بن حسن الثعلبي، كان قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن معتوق بن عبدالله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في قرية المجيرمة شمال محافظة الليث.

محافظة الليث المحكمة العامة بالقنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة
سبق

أعلن المواطن معتوق بن عبدالله الثعلبي، أحد سكان قرية المجيرمة بمحافظة الليث، اليوم الثلاثاء، تنازله لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه "محمد حسن الثعلبي"؛ حيث تم توقيع التنازل شرعًا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي، مساء أمس، في منزله بقرية المجيرمة، يرافقه رئيس مركز الإمارة بمركز الغالة ردة القارزي، والشيخ مبروك بن عارف الثعلبي شيخ قبيلة الثعالبة، والشيخ ردة محمد الثعلبي، وسالم هليل الثعلبي، وقد بذلوا جهودًا حثيثة في إقناع المواطن بالتنازل عن قاتل ابنه، وقد تكللت تلك المساعي بالنجاح، وقد أعلن المواطن تنازله رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة العامة بالقنفذة.

يُذكر أن الشاب محمد بن حسن الثعلبي، كان قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن معتوق بن عبدالله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في قرية المجيرمة شمال محافظة الليث.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:49 PM
اخر تعديل
29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:20 PM

لوجه الله.. "الثعلبي" يعلن تنازله عن قاتل ابنه بمحكمة القنفذة

مساعٍ بذلها محافظ الليث ومجموعة من المشايخ تكللت بالنجاح

A A A
عوض الفهمي - الليث
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6,085

أعلن المواطن معتوق بن عبدالله الثعلبي، أحد سكان قرية المجيرمة بمحافظة الليث، اليوم الثلاثاء، تنازله لوجه الله تعالى عن قاتل ابنه "محمد حسن الثعلبي"؛ حيث تم توقيع التنازل شرعًا بالمحكمة العامة بالقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وكان محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، قد زار المواطن الثعلبي، مساء أمس، في منزله بقرية المجيرمة، يرافقه رئيس مركز الإمارة بمركز الغالة ردة القارزي، والشيخ مبروك بن عارف الثعلبي شيخ قبيلة الثعالبة، والشيخ ردة محمد الثعلبي، وسالم هليل الثعلبي، وقد بذلوا جهودًا حثيثة في إقناع المواطن بالتنازل عن قاتل ابنه، وقد تكللت تلك المساعي بالنجاح، وقد أعلن المواطن تنازله رسميًّا، اليوم الثلاثاء، بالمحكمة العامة بالقنفذة.

يُذكر أن الشاب محمد بن حسن الثعلبي، كان قد أقدم على قتل عبدالعزيز بن معتوق بن عبدالله الثعلبي، قبل ما يقارب الأربع سنوات في قرية المجيرمة شمال محافظة الليث.

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