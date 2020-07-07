من خفيفة لشبه قوية.. الحصيني يتوقع ثلاثاءً ماطرًا على المرتفعات

قال: رياح قد تثير الأتربة على أجزاء من مكة والمدينة وحائل

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على المرتفعات اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الثلاثاء أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة وأجزاء من سلطنة عمان واليمن.

وأضاف: متوقع رياح من متوسطة لشبه قوية قد تثير الأتربة على أجزاء مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والقصيم)؛ إلا أن يصرفها الله.