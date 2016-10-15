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موسم الرياض "ينعش" الفنادق والشقق.. والأسعار تقفز لمستويات غير مسبوقة

شهد تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والخارجي

تشهد العاصمة الرياض حدثاً سياحياً غير مسبوق، حيث انطلق موسم الرياض وهو آخر مواسم المملكة في عام 2019 وتتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة والتي تناسب فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين وزوار من مجلس التعاون الخليجي.

وشهد "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والخارجي، وسط ترويج دعائي غير مسبوق مع انتعاش ملحوظ لقطاع الإيواء والشقق الفندقية في الرياض ووصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت سعر الغرفة الفندقية في أحد فنادق الخمس نجوم إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة، وسعر الشقة الفندقية المتكونة من غرفتين إلى 1000 ريال في الليلة الواحدة.

ويستمر الموسم بفعالياته لمدة 75 يوماً وتبدأ من 10 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2019 ومن المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر باعتبار تكرار الزيارة.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع وهذه الفعاليات تنوعت ما بين العروض ونماذج من الحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات والفنون التراثية والشعبية وغيرها من الفعاليات؛ الرياض بوليفارد: والذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجراً للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، إضافة إلى عشر ماركات عالمية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفود تركس، وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

ومن أكبر الفعاليات واجهة الرياض وتضم أكبر المعارض وهي الإنمي وكوميك كون، بالإضافة إلى معرض من الفضاء ومعرض ألعاب حصرية لأول مرة ومعرض لصقور نادرة إضافة إلى المسرحيات والبطولات العالمية وسيرك دو سوليه العالمي.


كما يعتبر معرض الرياض للسيارات محطة ضخمة لعشاق السيارات، حيث سيضم عروضاً لأندر وأفضل السيارات على مستوى العالم، وسيجذب الشغوفين بقطع التعديل النادرة والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية الفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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موسم الرياض "ينعش" الفنادق والشقق.. والأسعار تقفز لمستويات غير مسبوقة
سبق

تشهد العاصمة الرياض حدثاً سياحياً غير مسبوق، حيث انطلق موسم الرياض وهو آخر مواسم المملكة في عام 2019 وتتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة والتي تناسب فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين وزوار من مجلس التعاون الخليجي.

وشهد "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والخارجي، وسط ترويج دعائي غير مسبوق مع انتعاش ملحوظ لقطاع الإيواء والشقق الفندقية في الرياض ووصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت سعر الغرفة الفندقية في أحد فنادق الخمس نجوم إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة، وسعر الشقة الفندقية المتكونة من غرفتين إلى 1000 ريال في الليلة الواحدة.

ويستمر الموسم بفعالياته لمدة 75 يوماً وتبدأ من 10 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2019 ومن المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر باعتبار تكرار الزيارة.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع وهذه الفعاليات تنوعت ما بين العروض ونماذج من الحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات والفنون التراثية والشعبية وغيرها من الفعاليات؛ الرياض بوليفارد: والذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجراً للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، إضافة إلى عشر ماركات عالمية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفود تركس، وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

ومن أكبر الفعاليات واجهة الرياض وتضم أكبر المعارض وهي الإنمي وكوميك كون، بالإضافة إلى معرض من الفضاء ومعرض ألعاب حصرية لأول مرة ومعرض لصقور نادرة إضافة إلى المسرحيات والبطولات العالمية وسيرك دو سوليه العالمي.


كما يعتبر معرض الرياض للسيارات محطة ضخمة لعشاق السيارات، حيث سيضم عروضاً لأندر وأفضل السيارات على مستوى العالم، وسيجذب الشغوفين بقطع التعديل النادرة والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية الفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:32 PM

موسم الرياض "ينعش" الفنادق والشقق.. والأسعار تقفز لمستويات غير مسبوقة

شهد تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والخارجي

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خالد خليل - الرياض
16
6,494

تشهد العاصمة الرياض حدثاً سياحياً غير مسبوق، حيث انطلق موسم الرياض وهو آخر مواسم المملكة في عام 2019 وتتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة والتي تناسب فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين وزوار من مجلس التعاون الخليجي.

وشهد "موسم الرياض" تفاعلاً واسعاً وترقباً كبيراً من قبل الجمهور المحلي والخارجي، وسط ترويج دعائي غير مسبوق مع انتعاش ملحوظ لقطاع الإيواء والشقق الفندقية في الرياض ووصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت سعر الغرفة الفندقية في أحد فنادق الخمس نجوم إلى 2000 ريال في الليلة الواحدة، وسعر الشقة الفندقية المتكونة من غرفتين إلى 1000 ريال في الليلة الواحدة.

ويستمر الموسم بفعالياته لمدة 75 يوماً وتبدأ من 10 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر 2019 ومن المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر باعتبار تكرار الزيارة.

ويصل عدد فعاليات موسم الرياض إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعاً بمساحة 14 مليون متر مربع وهذه الفعاليات تنوعت ما بين العروض ونماذج من الحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات والفنون التراثية والشعبية وغيرها من الفعاليات؛ الرياض بوليفارد: والذي يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، ويحتوي على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجراً للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، إضافة إلى عشر ماركات عالمية، ومطاعم، ومقاهٍ، وفود تركس، وليالي طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.

ومن أكبر الفعاليات واجهة الرياض وتضم أكبر المعارض وهي الإنمي وكوميك كون، بالإضافة إلى معرض من الفضاء ومعرض ألعاب حصرية لأول مرة ومعرض لصقور نادرة إضافة إلى المسرحيات والبطولات العالمية وسيرك دو سوليه العالمي.


كما يعتبر معرض الرياض للسيارات محطة ضخمة لعشاق السيارات، حيث سيضم عروضاً لأندر وأفضل السيارات على مستوى العالم، وسيجذب الشغوفين بقطع التعديل النادرة والإكسسوارات ومزادات السيارات الكلاسيكية الفارهة والمعدلة وأحدث السيارات النادرة من المستقبل.

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