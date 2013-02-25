النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

عمومية "الفقهية السعودية" توافق على التجديد لمفتي المملكة رئيسًا شرفيًّا لفترة سادسة

خلال انعقاد الاجتماع الـ12 للجمعية بحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً

عقدت الجمعية الفقهية السعودية أمس الأربعاء, الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للجمعية، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف الجمعية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً من بين مائة وواحد وعشرين، مجموع أعضاء الجمعية العاملين حتى تاريخ الانعقاد.

وافتتح الاجتماع بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم, ثم شاهد الحضور عرضًا مصورًا عن مناشط الجمعية خلال الدورة المنتهية، أعقبه كلمة لفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استعرض فيها جهود الجمعية خلال الدورة السابقة وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج رآها المجتمع في البرامج النوعية التي أثمرت عنها جهود الجمعية، وختم كلمته بشكر الله تعالى على نعمه وما يسره من تلك الجهود، وبخاصة في جائحة كورونا وإصدارها عددًا خاصًا بذلك.

وثمّن فضيلته ما لقيته الجمعية من عناية من قِبل سماحة المفتي العام للمملكة وما تلقاه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإدارات الجامعة المختلفة، وما بذله منسوبو الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وجميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين.

بعد ذلك, استمع الجميع إلى توجيهات سماحة مفتي عام المملكة رئيس شرف الجمعية التي بدأها بشكر الله تعالى على ما يسره للجمعية الفقهية خلال دوراتها السابقة وما أضافته للساحة العلمية من بحوث وإصدارات, إضافة إلى مجلتها الدورية المحكمة، مشيدًا بما لقيته الجهات العلمية من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ونظرة سمو ولي العهد المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، كما شكر سماحته معالي وزير التعليم ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وكل من أسهم مع الجمعية بدعم أو بذل.

عقب ذلك, جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع والتصويت على القرارات ومنها: الموافقة على التجديد لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف للجمعية الفقهية لفترة سادسة، والموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية للأعوام (1439- 1440 - 1441)، والموافقة على الحساب الختامي للجمعية في دورتها السابقة، والموافقة على استمرار عمل فروع الجمعية وإصدار قواعد منظمة لعملها.

وختم الاجتماع ببيان نتائج التصويت، حيث رشح المجتمعون تسعة لعضوية الدورة السابعة للجمعية الفقهية السعودية، جاءت على النحو التالي: الدكتور سعد الخثلان, والدكتور عبدالله العمراني, والدكتور عبدالعزيز الضويحي, والدكتور فهد السنيدي, والدكتور محمد العريني, والدكتور خالد آل سليمان, والدكتور المثنى الجرباء, والدكتور زيد الغنام, والدكتور عبدالله آل الشيخ.

ثم جرى اقتراع مجلس الإدارة على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وأمين للمجلس وأمين للمال، على النحو التالي: الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيسًا, والدكتور محمد بن سليمان العريني نائبًا للرئيس, والدكتور المثنى بن عبدالعزيز الجرباء أمينًا للجمعية, والدكتور زيد بن سعد الغنام أمينًا للمال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عمومية "الفقهية السعودية" توافق على التجديد لمفتي المملكة رئيسًا شرفيًّا لفترة سادسة
سبق

عقدت الجمعية الفقهية السعودية أمس الأربعاء, الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للجمعية، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف الجمعية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً من بين مائة وواحد وعشرين، مجموع أعضاء الجمعية العاملين حتى تاريخ الانعقاد.

وافتتح الاجتماع بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم, ثم شاهد الحضور عرضًا مصورًا عن مناشط الجمعية خلال الدورة المنتهية، أعقبه كلمة لفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استعرض فيها جهود الجمعية خلال الدورة السابقة وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج رآها المجتمع في البرامج النوعية التي أثمرت عنها جهود الجمعية، وختم كلمته بشكر الله تعالى على نعمه وما يسره من تلك الجهود، وبخاصة في جائحة كورونا وإصدارها عددًا خاصًا بذلك.

وثمّن فضيلته ما لقيته الجمعية من عناية من قِبل سماحة المفتي العام للمملكة وما تلقاه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإدارات الجامعة المختلفة، وما بذله منسوبو الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وجميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين.

بعد ذلك, استمع الجميع إلى توجيهات سماحة مفتي عام المملكة رئيس شرف الجمعية التي بدأها بشكر الله تعالى على ما يسره للجمعية الفقهية خلال دوراتها السابقة وما أضافته للساحة العلمية من بحوث وإصدارات, إضافة إلى مجلتها الدورية المحكمة، مشيدًا بما لقيته الجهات العلمية من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ونظرة سمو ولي العهد المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، كما شكر سماحته معالي وزير التعليم ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وكل من أسهم مع الجمعية بدعم أو بذل.

عقب ذلك, جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع والتصويت على القرارات ومنها: الموافقة على التجديد لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف للجمعية الفقهية لفترة سادسة، والموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية للأعوام (1439- 1440 - 1441)، والموافقة على الحساب الختامي للجمعية في دورتها السابقة، والموافقة على استمرار عمل فروع الجمعية وإصدار قواعد منظمة لعملها.

وختم الاجتماع ببيان نتائج التصويت، حيث رشح المجتمعون تسعة لعضوية الدورة السابعة للجمعية الفقهية السعودية، جاءت على النحو التالي: الدكتور سعد الخثلان, والدكتور عبدالله العمراني, والدكتور عبدالعزيز الضويحي, والدكتور فهد السنيدي, والدكتور محمد العريني, والدكتور خالد آل سليمان, والدكتور المثنى الجرباء, والدكتور زيد الغنام, والدكتور عبدالله آل الشيخ.

ثم جرى اقتراع مجلس الإدارة على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وأمين للمجلس وأمين للمال، على النحو التالي: الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيسًا, والدكتور محمد بن سليمان العريني نائبًا للرئيس, والدكتور المثنى بن عبدالعزيز الجرباء أمينًا للجمعية, والدكتور زيد بن سعد الغنام أمينًا للمال.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
01:44 AM

عمومية "الفقهية السعودية" توافق على التجديد لمفتي المملكة رئيسًا شرفيًّا لفترة سادسة

خلال انعقاد الاجتماع الـ12 للجمعية بحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
523

عقدت الجمعية الفقهية السعودية أمس الأربعاء, الاجتماع الثاني عشر للجمعية العمومية للجمعية، برئاسة سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف الجمعية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وبحضور أكثر من ثمانين عضوًا عاملاً من بين مائة وواحد وعشرين، مجموع أعضاء الجمعية العاملين حتى تاريخ الانعقاد.

وافتتح الاجتماع بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم, ثم شاهد الحضور عرضًا مصورًا عن مناشط الجمعية خلال الدورة المنتهية، أعقبه كلمة لفضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استعرض فيها جهود الجمعية خلال الدورة السابقة وما أثمرت عنه تلك الجهود من نتائج رآها المجتمع في البرامج النوعية التي أثمرت عنها جهود الجمعية، وختم كلمته بشكر الله تعالى على نعمه وما يسره من تلك الجهود، وبخاصة في جائحة كورونا وإصدارها عددًا خاصًا بذلك.

وثمّن فضيلته ما لقيته الجمعية من عناية من قِبل سماحة المفتي العام للمملكة وما تلقاه من معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وإدارات الجامعة المختلفة، وما بذله منسوبو الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، وجميع أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين.

بعد ذلك, استمع الجميع إلى توجيهات سماحة مفتي عام المملكة رئيس شرف الجمعية التي بدأها بشكر الله تعالى على ما يسره للجمعية الفقهية خلال دوراتها السابقة وما أضافته للساحة العلمية من بحوث وإصدارات, إضافة إلى مجلتها الدورية المحكمة، مشيدًا بما لقيته الجهات العلمية من القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, ونظرة سمو ولي العهد المستقبلية وفق رؤية المملكة 2030، كما شكر سماحته معالي وزير التعليم ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفضيلة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها، وكل من أسهم مع الجمعية بدعم أو بذل.

عقب ذلك, جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع والتصويت على القرارات ومنها: الموافقة على التجديد لسماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس شرف للجمعية الفقهية لفترة سادسة، والموافقة على اعتماد التقرير السنوي للجمعية للأعوام (1439- 1440 - 1441)، والموافقة على الحساب الختامي للجمعية في دورتها السابقة، والموافقة على استمرار عمل فروع الجمعية وإصدار قواعد منظمة لعملها.

وختم الاجتماع ببيان نتائج التصويت، حيث رشح المجتمعون تسعة لعضوية الدورة السابعة للجمعية الفقهية السعودية، جاءت على النحو التالي: الدكتور سعد الخثلان, والدكتور عبدالله العمراني, والدكتور عبدالعزيز الضويحي, والدكتور فهد السنيدي, والدكتور محمد العريني, والدكتور خالد آل سليمان, والدكتور المثنى الجرباء, والدكتور زيد الغنام, والدكتور عبدالله آل الشيخ.

ثم جرى اقتراع مجلس الإدارة على اختيار رئيس للمجلس ونائب له وأمين للمجلس وأمين للمال، على النحو التالي: الدكتور سعد بن تركي الخثلان رئيسًا, والدكتور محمد بن سليمان العريني نائبًا للرئيس, والدكتور المثنى بن عبدالعزيز الجرباء أمينًا للجمعية, والدكتور زيد بن سعد الغنام أمينًا للمال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,441
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,234
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,797

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة"

عبدالغني الشيخ
المملكة وتطوير البيئة التشريعية

المملكة وتطوير البيئة التشريعية

غسان محمد عسيلان
بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

بنك المؤسسات يفتح أبواب الريادة أمام الشباب

علي آل شرمة
مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة