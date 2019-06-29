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قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

الرئيس "غزالي" ينوه بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها بكافة المجالات

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية القمر، لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وذلك في حفل رسمي أقيم بالقصر الرئاسي.

ونقل السفير الزايد عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية القمر المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية القمر المتحدة عن تقديره لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي, مشيدًا بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، كما عبر الرئيس غزالي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الزايد في أداء عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير العدل والشؤون الإسلامية والمستشار الدبلوماسي للرئيس ورئيس المكتب العسكري بالرئاسة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة.

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قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر
سبق

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية القمر، لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وذلك في حفل رسمي أقيم بالقصر الرئاسي.

ونقل السفير الزايد عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية القمر المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية القمر المتحدة عن تقديره لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي, مشيدًا بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، كما عبر الرئيس غزالي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الزايد في أداء عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير العدل والشؤون الإسلامية والمستشار الدبلوماسي للرئيس ورئيس المكتب العسكري بالرئاسة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
05:56 PM

قدم أوراق اعتماده.. "عطا الله بن زايد" سفيرًا للمملكة بجمهورية القمر

الرئيس "غزالي" ينوه بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها بكافة المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور عطاالله بن زايد الزايد، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية القمر، لرئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، وذلك في حفل رسمي أقيم بالقصر الرئاسي.

ونقل السفير الزايد عقب مراسم تسليم أوراق الاعتماد، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرئيس جمهورية القمر المتحدة، وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، ولشعب جمهورية القمر المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية القمر المتحدة عن تقديره لدور المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي, مشيدًا بالعلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات، كما عبر الرئيس غزالي عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للسفير الزايد في أداء عمله.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير العدل والشؤون الإسلامية والمستشار الدبلوماسي للرئيس ورئيس المكتب العسكري بالرئاسة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين في الدولة.

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