الباحة.. إجراء 448 عملية بمركز القلب بمستشفى الملك فهد

شملت 199 قسطرة تداخلية و243 تشخيصية تكللت بالنجاح

أجرى مركز القلب بمستشفى الملك فهد في الباحة، 448 عملية في هذا التخصص، خلال العام الجاري 2020، شملت 199 عملية قسطرة تداخلية، و243 عملية قسطرة تشخيصية.

وأوضحت "صحة الباحة" أن المركز أجرى عمليات شملت: تركيب جهاز منظم مؤقت لضربات القلب، وعمليتين لتركيب جهاز منظم دائم لضربات القلب، وذلك بوساطة أحدث التقنيات الطبية في علاج القلب، تكللت جميعها بالنجاح -ولله الحمد-.