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في دوري أبطال أوروبا .. المصري محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي

بات المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ ناديه بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ميتيلاند الدنماركي.
ورفع صلاح سجله التهديفي مع الليفر إلى 22 هدفًا في 39 مباراة بدوري أبطال أوروبا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، قائد الفريق التاريخي، والذي سجل 21 هدفًا في 73 لقاء.
ويحل السنغالي ساديو ماني ثالثًا برصيد 17 هدفًا في 37 مباراة، ثم روبرتو فيرمينو رابعًا بتسجيله 15.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في دوري أبطال أوروبا .. المصري محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي
سبق

بات المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ ناديه بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ميتيلاند الدنماركي.
ورفع صلاح سجله التهديفي مع الليفر إلى 22 هدفًا في 39 مباراة بدوري أبطال أوروبا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، قائد الفريق التاريخي، والذي سجل 21 هدفًا في 73 لقاء.
ويحل السنغالي ساديو ماني ثالثًا برصيد 17 هدفًا في 37 مباراة، ثم روبرتو فيرمينو رابعًا بتسجيله 15.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:57 PM

في دوري أبطال أوروبا .. المصري محمد صلاح هداف ليفربول التاريخي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ ناديه بمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد هدفه في شباك ميتيلاند الدنماركي.
ورفع صلاح سجله التهديفي مع الليفر إلى 22 هدفًا في 39 مباراة بدوري أبطال أوروبا، متفوقًا على ستيفن جيرارد، قائد الفريق التاريخي، والذي سجل 21 هدفًا في 73 لقاء.
ويحل السنغالي ساديو ماني ثالثًا برصيد 17 هدفًا في 37 مباراة، ثم روبرتو فيرمينو رابعًا بتسجيله 15.

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