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أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد

دعت إلى ضرورة المبادرة في استخراج التراخيص الإلزامية

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم، بدء تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأمانة أصحاب المصلحة المعنيين والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص داخل جدة وفي نطاق بلديات المحافظات التابعة لها، إلى ضرورة المبادرة في استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي؛ وذلك قبل بدء تطبيق المخالفات المقررة في 1/ 1/ 2021م؛ مبينة أن صاحب العقار يمكنه الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية والفنية والحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد إلكترونيًّا وبشكل فوري عبر الرابط: ow.ly/g9e730rc1S5.

وتهدف الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن، إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار، ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة؛ في حين تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

أمانة محافظة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم، بدء تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأمانة أصحاب المصلحة المعنيين والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص داخل جدة وفي نطاق بلديات المحافظات التابعة لها، إلى ضرورة المبادرة في استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي؛ وذلك قبل بدء تطبيق المخالفات المقررة في 1/ 1/ 2021م؛ مبينة أن صاحب العقار يمكنه الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية والفنية والحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد إلكترونيًّا وبشكل فوري عبر الرابط: ow.ly/g9e730rc1S5.

وتهدف الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن، إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار، ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة؛ في حين تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
02:01 PM

أمانة جدة تعلن تطبيق اشتراطات السكن الجماعي للأفراد

دعت إلى ضرورة المبادرة في استخراج التراخيص الإلزامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم، بدء تطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد، والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعت الأمانة أصحاب المصلحة المعنيين والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص داخل جدة وفي نطاق بلديات المحافظات التابعة لها، إلى ضرورة المبادرة في استخراج التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونيًّا عبر منصة بلدي؛ وذلك قبل بدء تطبيق المخالفات المقررة في 1/ 1/ 2021م؛ مبينة أن صاحب العقار يمكنه الاطلاع على لائحة الاشتراطات الصحية والفنية والحصول على رخص السكن الجماعي للأفراد إلكترونيًّا وبشكل فوري عبر الرابط: ow.ly/g9e730rc1S5.

وتهدف الاشتراطات المستحدثة لهذه المساكن، إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعية للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار، ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة؛ في حين تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات، على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، إضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية.

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