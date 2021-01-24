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وفاة اللاعب العماني منذر الحراصي في أرضية الملعب

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيًا عليه، أمس الأحد، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي، في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء".

ومنذر الحراصي، هو نجل لاعب نادي جما الأهلي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي.

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فحادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، فقد توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر 2021.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وفاة اللاعب العماني منذر الحراصي في أرضية الملعب
سبق

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيًا عليه، أمس الأحد، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي، في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء".

ومنذر الحراصي، هو نجل لاعب نادي جما الأهلي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي.

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فحادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، فقد توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر 2021.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
03:10 PM

وفاة اللاعب العماني منذر الحراصي في أرضية الملعب

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أيمن حسن - الرياض
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أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عمان، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، الذي كان يلعب لفريق جما الأهلي بولاية الرستاق.

وسقط اللاعب منذر الحراصي في الملعب مغشيًا عليه، أمس الأحد، وبحسب وكالات فإن اللاعب تعرض لنوبة قلبية أدت إلى وفاته.

ونعى نادي الرستاق الرياضي اللاعب منذر الحراصي، في بيان له، جاء فيه: "يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق، علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارة وأعضاء".

ومنذر الحراصي، هو نجل لاعب نادي جما الأهلي السابق علي بن سعيد بن مسعود الحراصي.

وحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، فحادثة وفاة منذر الحراصي ليست الأولى في الدوري العماني، فقد توفي لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي خلال عمليات الإحماء قبيل مباراة لفريقه، في ديسمبر 2021.

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