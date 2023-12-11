أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا". وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.

بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"! متعب البقمي سبق 2017-12-11 أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".



وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439 08:19 PM

بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"! ​وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات





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أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".



وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.