أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".
وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.
بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"!
وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات
أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".
وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.
أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".
بالفيديو.. "عبدالله بن بندر" للمسؤولين في رابغ: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبداً"!
وجّه بسحب المشروع من المقاول بسبب عدد من الملاحظات
أظهر مقطع فيديو، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أثناء جولاته اليوم للواجهة البحرية في رابغ وهو يقول للمسؤولين إن: "شغل الترقيع هذا ما ينفع أبدا".
وبسبب عدد من الملاحظات رصدها الأمير عبدالله بنفسه على أرض الواقع؛ فقد وجه بسحب المشروع من المقاول.