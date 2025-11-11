طوق أمني متكامل حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة

قالت قناة "الإخبارية" اليوم نقلاً عن مراسلها: إن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً متكاملاً حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة.
وأكد مراسل الإخبارية أن الحالة الأمنية مستقرة في محيط المقبرة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.
قالت قناة "الإخبارية" اليوم نقلاً عن مراسلها: إن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً متكاملاً حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة.
وأكد مراسل الإخبارية أن الحالة الأمنية مستقرة في محيط المقبرة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.
قالت قناة "الإخبارية" اليوم نقلاً عن مراسلها: إن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً متكاملاً حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة.
وأكد مراسل الإخبارية أن الحالة الأمنية مستقرة في محيط المقبرة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.
قالت قناة "الإخبارية" اليوم نقلاً عن مراسلها: إن الجهات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً متكاملاً حول مقبرة لغير المسلمين في #جدة.
وأكد مراسل الإخبارية أن الحالة الأمنية مستقرة في محيط المقبرة وبانتظار بيان يوضح تداعيات الحادثة.