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بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق

المسؤولون تركوا مناصبهم خوفًا من وقوع كارثة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في ذي قار بجنوب العراق، اليوم (السبت)، أن العديد من مديري المستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة "كوفيد-19" في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الاثنين الماضي.

وبيّن المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

وقُتِل ما لا يقل عن 60 شخصًا في حريق مروع دمر رواقًا في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى كورونا.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء؛ لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق
سبق

أعلنت السلطات الصحية في ذي قار بجنوب العراق، اليوم (السبت)، أن العديد من مديري المستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة "كوفيد-19" في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الاثنين الماضي.

وبيّن المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

وقُتِل ما لا يقل عن 60 شخصًا في حريق مروع دمر رواقًا في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى كورونا.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء؛ لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
07:51 PM

بعد حريق الناصرية.. حمى الاستقالات تجتاح مستشفيات جنوب العراق

المسؤولون تركوا مناصبهم خوفًا من وقوع كارثة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في ذي قار بجنوب العراق، اليوم (السبت)، أن العديد من مديري المستشفيات استقالوا من مناصبهم في المحافظة منذ الحريق المميت الذي أتى على وحدة "كوفيد-19" في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية الاثنين الماضي.

وبيّن المسؤول العام عن الهيئات الصحية الدكتور سعد المجيد، أن مديري ونواب مديري ما لا يقل عن خمسة مستشفيات في المحافظة غادروها، تاركين إدارة المؤسسات لموظفين أقل أهلية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الدافع هو الخوف من تحميلهم المسؤولية في حال وقوع كارثة جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات العراق المتداعية.

وقُتِل ما لا يقل عن 60 شخصًا في حريق مروع دمر رواقًا في مستشفى الحسين في الناصرية لإيواء مرضى كورونا.

واعتقل إثر ذلك ثلاثة مسؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 10 أوامر قبض أخرى من القضاء؛ لكن ذلك لم يهدئ غضب المواطنين.

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