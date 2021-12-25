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"الباطن" يُنهي استعداداته لملاقاة "ضمك".. والإدارة تقرر فسخ اللاعب "أكو"

بسبب عدم تقديم اللاعب الغاني المستويات المنتظرة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مساء اليوم الجمعة تحضيراته الأخيرة لمواجهة ضمك يوم غد السبت، وذلك ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على الملعب الرئيسي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وطبَّق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة التي سينتهجها المدرب في المباراة. واختُتمت التدريبات بمناورة، طبَّق من خلالها الكابتن ألين هورفات الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النادي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب الغاني إيفري أكوا؛ ولك في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادي الباطن قد تعاقدت في الصيف الماضي مع الدولي الغاني إيفري أكوا قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي لمدة موسمين لتعزيز وسط الفريق.

وسبق للاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن دافع عن ألوان هوفنهايم الألماني، وسامبدوريا وبارما وإمبولي الإيطاليين، إضافة إلى مالاتيا سبور التركي الذي انتقل منه إلى الباطن.

الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الباطن" يُنهي استعداداته لملاقاة "ضمك".. والإدارة تقرر فسخ اللاعب "أكو"
سبق

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مساء اليوم الجمعة تحضيراته الأخيرة لمواجهة ضمك يوم غد السبت، وذلك ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على الملعب الرئيسي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وطبَّق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة التي سينتهجها المدرب في المباراة. واختُتمت التدريبات بمناورة، طبَّق من خلالها الكابتن ألين هورفات الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النادي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب الغاني إيفري أكوا؛ ولك في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادي الباطن قد تعاقدت في الصيف الماضي مع الدولي الغاني إيفري أكوا قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي لمدة موسمين لتعزيز وسط الفريق.

وسبق للاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن دافع عن ألوان هوفنهايم الألماني، وسامبدوريا وبارما وإمبولي الإيطاليين، إضافة إلى مالاتيا سبور التركي الذي انتقل منه إلى الباطن.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
10:08 PM

"الباطن" يُنهي استعداداته لملاقاة "ضمك".. والإدارة تقرر فسخ اللاعب "أكو"

بسبب عدم تقديم اللاعب الغاني المستويات المنتظرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن مساء اليوم الجمعة تحضيراته الأخيرة لمواجهة ضمك يوم غد السبت، وذلك ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على الملعب الرئيسي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، وطبَّق اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية المتنوعة التي سينتهجها المدرب في المباراة. واختُتمت التدريبات بمناورة، طبَّق من خلالها الكابتن ألين هورفات الطريقة التي سيدخل بها مواجهة الغد.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة النادي قررت إنهاء التعاقد مع اللاعب الغاني إيفري أكوا؛ ولك في ظل عدم تقديمه المستوى المنتظر منه خلال الفترة الماضية.

وكانت إدارة نادي الباطن قد تعاقدت في الصيف الماضي مع الدولي الغاني إيفري أكوا قادمًا من نادي مالاتيا سبور التركي لمدة موسمين لتعزيز وسط الفريق.

وسبق للاعب البالغ من العمر 29 عامًا أن دافع عن ألوان هوفنهايم الألماني، وسامبدوريا وبارما وإمبولي الإيطاليين، إضافة إلى مالاتيا سبور التركي الذي انتقل منه إلى الباطن.

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