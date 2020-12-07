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إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل.. وقصر العمل على مستفيدات المستودع الخيرية

تماشيًا مع رؤية 2030 وعقد اتفاقيات تعاون لدعم المصنع وتدريب العاملات

أعلنت جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، عن إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل بالمحافظة، من قِبل شركة أرامكو.

وأوضحت الجمعية أن جميع العاملات بالمصنع من العنصر النسائي من بين المستفيدات من الجمعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030، لدعم الصناعة وتنمية الجمعيات الخيرية بتحويلها من جهة رعوية إلى جهة منتجة.

من جهة أخرى، قام رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، الشيخ عيسى بن إبراهيم الدرويش، يرافقه المدير العام لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل الأستاذ عبدالرحمن العدوان، بزيارة لمقر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المطهرات الطبية بمدينة الرياض لعقد اتفاقية تعاون بين الجانبين لدعم الجمعية.

وتمت الموافقة على تقديم الدعم الصناعي لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل وتدريب العاملات فيه على كل خطوط الإنتاج ونقل تقنية وأساليب وخبرات التصنيع للعاملات.

كما تضمنت الاتفاقية تشغيل جزءٍ من خط الإنتاج لصالح مصنع المطهرات الطبية، وذلك بمقابل مالي تدفعه الشركة لمصنع الجوف ليكون رافدًا ماليًا ثابتًا لتغطية مصاريف ورواتب العاملات بالمصنع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل.. وقصر العمل على مستفيدات المستودع الخيرية
سبق

أعلنت جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، عن إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل بالمحافظة، من قِبل شركة أرامكو.

وأوضحت الجمعية أن جميع العاملات بالمصنع من العنصر النسائي من بين المستفيدات من الجمعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030، لدعم الصناعة وتنمية الجمعيات الخيرية بتحويلها من جهة رعوية إلى جهة منتجة.

من جهة أخرى، قام رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، الشيخ عيسى بن إبراهيم الدرويش، يرافقه المدير العام لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل الأستاذ عبدالرحمن العدوان، بزيارة لمقر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المطهرات الطبية بمدينة الرياض لعقد اتفاقية تعاون بين الجانبين لدعم الجمعية.

وتمت الموافقة على تقديم الدعم الصناعي لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل وتدريب العاملات فيه على كل خطوط الإنتاج ونقل تقنية وأساليب وخبرات التصنيع للعاملات.

كما تضمنت الاتفاقية تشغيل جزءٍ من خط الإنتاج لصالح مصنع المطهرات الطبية، وذلك بمقابل مالي تدفعه الشركة لمصنع الجوف ليكون رافدًا ماليًا ثابتًا لتغطية مصاريف ورواتب العاملات بالمصنع.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
10:23 PM

إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل.. وقصر العمل على مستفيدات المستودع الخيرية

تماشيًا مع رؤية 2030 وعقد اتفاقيات تعاون لدعم المصنع وتدريب العاملات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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أعلنت جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، عن إنشاء مصنع الجوف لمستحضرات التجميل بالمحافظة، من قِبل شركة أرامكو.

وأوضحت الجمعية أن جميع العاملات بالمصنع من العنصر النسائي من بين المستفيدات من الجمعية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية السعودية 2030، لدعم الصناعة وتنمية الجمعيات الخيرية بتحويلها من جهة رعوية إلى جهة منتجة.

من جهة أخرى، قام رئيس مجلس إدارة جمعية المستودع الخيرية بمحافظة دومة الجندل، الشيخ عيسى بن إبراهيم الدرويش، يرافقه المدير العام لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل الأستاذ عبدالرحمن العدوان، بزيارة لمقر إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال المطهرات الطبية بمدينة الرياض لعقد اتفاقية تعاون بين الجانبين لدعم الجمعية.

وتمت الموافقة على تقديم الدعم الصناعي لمصنع الجوف لمستحضرات التجميل وتدريب العاملات فيه على كل خطوط الإنتاج ونقل تقنية وأساليب وخبرات التصنيع للعاملات.

كما تضمنت الاتفاقية تشغيل جزءٍ من خط الإنتاج لصالح مصنع المطهرات الطبية، وذلك بمقابل مالي تدفعه الشركة لمصنع الجوف ليكون رافدًا ماليًا ثابتًا لتغطية مصاريف ورواتب العاملات بالمصنع.

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