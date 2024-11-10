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النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة

طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

https://twitter.com/bip_ksa/status/1326177912098316290?s=20

النيابة العامة

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النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال
سبق

طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

https://twitter.com/bip_ksa/status/1326177912098316290?s=20

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
06:31 PM

النيابة العامة: الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار عقوبته السجن 10 سنوات والغرامة 30 مليون ريال

قالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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طالبت النيابة العامة "باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني"، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت فيها:

https://twitter.com/bip_ksa/status/1326177912098316290?s=20

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